Alice Campello quiere casarse otra vez con Álvaro Morata: «Es el hombre de mi vida»

Fue el pasado mes de junio cuando Alice Campello y Álvaro Morata confirmaron que habían decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor. Desde entonces, la pareja se ha mostrado más unida que nunca ante los medios de comunicación. Tanto es así que la italiana ha confirmado que tiene intención de volver a pasar por el altar con el futbolista. Todo ha ocurrido durante su presencia en la fiesta de la Fórmula 1 que se ha celebrado en Madrid por el Gran Premio de España que se ha corrido este fin de semana en el circuito de Madring. Allí, entre los numerosos rostros conocidos que se han reunido, se encontraba Alice, quien ha aprovechado su intervención con la prensa para destacar el buen momento que está viviendo junto al padre de sus hijos.

«Me gustaría renovar nuestros votos. Pero lo haría en una ceremonia con muchísima menos gente que la primera. Solo con las personas cercanas que nos han apoyado en estos últimos años. Algo muy íntimo con nuestros niños», confesaba. Además, la modelo se mostraba más sincera que nunca y confesaba abiertamente lo que siente actualmente por Álvaro. «Es el hombre de mi vida. El padre de mis cuatro hijos. […] Hay rachas buenas, rachas malas, como en todos los matrimonios. Pero lo importante es que sigamos eligiéndonos siempre», decía, dejando más claro que está viviendo un momento familiar muy feliz ahora que la familia ha podido regresar a Madrid.

Cabe recordar que esta temporada, Álvaro Morata ha fichado por el C.D. Leganés, y Alice ha confesado que están muy felices con esta nueva etapa profesional y el recibimiento que han tenido. «Es un equipazo. Estamos muy felices. Hemos flipado con todo el marketing que tiene, cómo lo hacen… Nos ha encantado. Estamos muy contentos. […] Estoy demasiado feliz de estar en Madrid. Para mí es casa, queremos vivir toda la vida aquí», contaba.

Así fue la boda de Álvaro Morata y Alice Campello en 2017

El 17 de junio de 2017, Álvaro Morata y Alice Campello sellaron su amor dándose el «sí, quiero» en la iglesia del Redentor, un templo religioso ubicado en Venecia que alberga en su interior importantes muestras de la pintura veneciana, como el famoso cuadro El Bautismo de Cristo, de Paolo Veronese.

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Contaron con 400 invitados, entre los que se encontraban compañeros de profesión del delantero como Isco Alarcón, Pablo Sarabia o Nacho Fernández, los cuales se desplazaron hasta el lujoso JW Marriott Venice Resort & Spa en la Isola delle Rose, donde tuvo lugar el convite. El grupo Taburete interpretó algunas de sus canciones más conocidas en directo, así como también les regalaron a los recién casados una canción inédita compuesta especialmente para la pareja.