Alice Campello no falla a Morata en su regreso a Madrid y le acompaña en su presentación con el Leganés

Álvaro Morata ha sorprendido con su cambio de equipo. El futbolista ha dejado Como, el conjunto italiano en el que militaba, para volver a pisar España y fichar por el Leganés. Aunque su carrera deportiva vuelva a cambiar de rumbo, hay algo que permanece: Alice Campello. En la presentación del nuevo jugador del club madrileño, su mujer estuvo presente junto a sus hijos para mostrarle su apoyo en esta nueva etapa.

La presentación tuvo lugar ayer por la tarde y permitió ver a un Álvaro Morata nervioso y emocionado por cumplir su sueño de volver a Madrid. A su lado, muy atentos, se encontraban Alice Campello y sus hijos: Leonardo, Edoardo, Alessandro y Bella. Ahora muchos se preguntan dónde fijará la familia su residencia y es que, aunque hayan estado viviendo en Italia, la pareja sigue conservando la lujosa mansión que construyeron en 2014 en La Finca. Una propiedad levantada sobre una parcela privada de 4.638 metros cuadrados que cuenta con piscina exterior, amplias zonas ajardinadas, spa, gimnasio profesional, sala de cine y una bodega de diseño.

Durante la rueda de prensa, Alice permaneció junto al representante de su marido, muy atenta y ejerciendo de apoyo en un momento importante para el futbolista. Posteriormente, la familia se trasladó al campo, donde tuvo lugar la presentación oficial de Morata. Allí, Campello volvió a convertirse en una de las protagonistas de la jornada junto a sus cuatro hijos. Para la ocasión, escogió un estilismo sencillo, con maquillaje suave y el pelo suelto. Un top básico azul y unos vaqueros lavados aportaban el toque desenfadado, aunque el verdadero protagonista de su look estaba en los accesorios: un Lady Dior azul de piel de cocodrilo, una pieza cuyo valor puede superar los 6.000 euros en el mercado de reventa.

Los altibajos de la relación entre Alice Campello y Álvaro Morata

Durante años, el matrimonio de Alice Campello y Álvaro Morata se convirtió en uno de los grandes ejemplos de estabilidad dentro del mundo del fútbol. Su historia de amor comenzó en 2016, cuando el futbolista jugaba en la Juventus y Alice, italiana de nacimiento, vivía en Italia. Morata se fijó en ella a través de Instagram y decidió escribirle. Ella tardó alrededor de dos semanas en responder, pero aquel primer contacto terminó convirtiéndose en una relación que avanzó a toda velocidad.

La propia Alice ha contado que, después de conocerse, llegaron a irse a vivir juntos apenas una semana después. La relación avanzó rápidamente y, solo unos meses después de comprometerse, la pareja pasó por el altar. Morata y Campello se casaron en Venecia, en la isla de la Giudecca, rodeados de familiares y amigos. La boda se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la crónica social de aquel verano y confirmó que aquella relación iba muy en serio.

Después llegó la familia. En 2018 nacieron Alessandro y Leonardo, los primeros hijos de la pareja. Alice se convirtió en madre de dos niños prácticamente al mismo tiempo y con solo 23 años. Dos años después, llegó Edoardo, el tercer hijo de Morata y Campello. En 2023 nació Bella, la pequeña de la familia, completando así una familia numerosa que durante años compartió buena parte de su vida con sus seguidores.

Pero después de años de aparente estabilidad, en 2024 llegó el giro que nadie esperaba. Tras ocho años de relación y siete de matrimonio, Morata y Alice anunciaron que habían decidido separar sus caminos. Ambos insistieron entonces en que no había terceras personas ni infidelidades y hablaron de una acumulación de incomprensiones y problemas mal gestionados.

Cinco meses después del anuncio de la ruptura llegó una nueva vuelta de guion. Álvaro Morata y Alice Campello decidieron darse una segunda oportunidad. La reconciliación fue confirmada por la propia Campello después de que ambos compartieran una fotografía en blanco y negro que disparó todas las especulaciones. Sin embargo, la historia no quedó ahí. Posteriormente, volvieron a separarse y, meses después, a mediados de este 2026, la pareja protagonizó una nueva reconciliación.

Ahora, con Morata de regreso a Madrid y con Alice Campello acompañándole en su presentación, la imagen vuelve a hablar por sí sola. El futbolista comienza una nueva etapa profesional en España y, mientras tanto, su vida personal vuelve a situarse en el foco. Después de todos los giros de los últimos años, Alice ha querido estar a su lado en el comienzo de esta nueva aventura.