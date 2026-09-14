Marcos Llorente reflexiona sobre la felicidad: «Ser feliz no es estar siempre alegre»

Marcos Llorente vuelve a ser el foco del debate al hablar sobre un tema que va más allá del fútbol y es la felicidad. El jugador del Atlético de Madrid ha hablado en numerosas ocasiones de su bienestar como una prioridad recogida dentro del ámbito familiar junto a su hija y su mujer Paddy Noarbe y no tanto en el terreno de juego. Al mismo tiempo, Llorente defiende que se puede disfrutar del fútbol sin convertirlo en el centro de la felicidad y llegó a confesar que la tristeza no le invadiría al no recibir una llamada de la Selección porque la importancia se encuentra en vivir cada convocatoria con ilusión y orgullo. Así que, el futbolista demuestra que su filosofía se basa en separar su profesión de lo que considera importante de verdad en su vida personal.

La clave del cambio de Llorente

La clave del cambio de pensamiento y reflexión del futbolista se produjo con la llegada de su hija. Llorente reconoce que convertirse en padre le hizo cambiar sus prioridades y comprender mejor las cosas que realmente merecen la pena. Además, afirma que la paternidad le aporta una sensación de unión, paz, tranquilidad y amor que está por encima de cualquier logro deportivo. Uno de los pilares de su felicidad se basa en su familia y en una nueva manera de entender la vida que enseñan algunas de sus declaraciones más personales sobre la forma que tiene de verla y vivirla. Marcos Llorente insiste también que la salud es el factor más importante, estando por encima de el fútbol.

Los propósitos y la coherencia

El futbolista menciona los propósitos como algo fundamental en la vida del ser humano. Unos propósitos que se enfocan en tener objetivos que proporcionen una dirección y permitan encontrar motivos para avanzar en el día a día. Aunque existen días mejores y peores, aclara el jugador. Por último, Llorente habla sobre la coherencia como la clave para entender la felicidad, enfatizando en que las decisiones, hábitos y manera de vivir estén alineados en vez de buscar una satisfacción inmediata.

Su nueva etapa

Marcos Llorente se proclamaba el pasado 19 de julio campeón del Mundial 2026 con la selección española de fútbol y posteriormente tomó la decisión de poner fin a su etapa con la Roja, anunciando su retirada de la competición a principios de este mes. Esta decisión refleja una idea que ya había expresado y que se encuentra dentro de su felicidad y es que ésta no depende sólo de los éxitos deportivos. Por lo tanto, ahora su carrera se centrará en el Atlético de Madrid y seguirá manteniendo como prioridad su vida personal y familiar.