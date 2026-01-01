Fact checked

Empieza un nuevo año, y, con él, llegan los propósitos. Los hábitos habituales, ahorrar, tener más tiempo libre, pasar más horas con la familia siempre están presentes las buenas intenciones acerca de la salud: comer sano, hacer deporte, dormir más. Sin embargo, no siempre es fácil cumplirlo, a veces por falta de tiempo, a veces porque las metas no son realistas. O simplemente, las prisas por conseguir unos objetivos que, finalmente, provocan un efecto contrario al deseado. Por ello, los expertos aconsejan empezar por establecer unos propósitos realistas. Y progresivos. No hay prisa, el año tiene 12 meses.

A partir del 1 de enero, cuando se vislumbra el final de las fiestas de Navidad, de las reuniones con amigos y familiares, siempre en torno a una comida o una cena, comienzan los propósitos para comer mejor. Sin embargo, para que ese buen hábito se mantenga hasta el 31 de diciembre, no basta sólo con cambiar de platos. Los expertos recomiendan comenzar con una buena planificación: proceso realista, progresivo y sostenible. Y destacan «evitando soluciones rápidas o restricciones extremas». Se refieren también a la educación nutricional, para lo que es necesario acudir a las fuentes correctas.

Para el doctor Juan Manuel Guardia Baena, médico Especialista en Endocrinología y Nutrición y miembro del Área de Nutrición de la SEEN, «hay que plantearse un camino a recorrer, donde los cambios sean graduales e incorporados dentro de la rutina de una forma natural, sin forzar aspectos que, a la larga, no permitan consolidar los hábitos a posteriori».

Desde la Fundación Española de Nutrición, su director general, José Manuel Ávila,y la directora de Proyectos y Divulgación Científica, Marta Martínez ponen el foco en la «educación nutricional» porque «la comprensión de por qué se come de determinada manera y la motivación intrínseca son claves para que el cambio sea duradero».

Alimentación, más que comer

Entre los consejos que dan los profesionales, destacan la “flexibilidad”, por ejemplo, no sentir culpabilidad por no cumplir con la dieta al 100 % todos los días, puesto que «es algo completamente normal en la vida cotidiana». Y es que, en España, comer no es sólo alimentarse, Estamos en un país mediterráneo, donde la alimentación es algo más que simplemente comer, sino que es un estilo de vida, que lleva consigo relaciones sociales, compartir, celebrar. Por ello, desde el inicio hay que «contar con ese apoyo del entorno ayuda y facilita mantener los cambios a largo plazo».

Otro de los hábitos que suelen plantearse a principios de año es incrementar la actividad deportiva. Así, de acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (Fneid), enero es uno de los meses en los que más inscripciones se realizan en los gimnasios. Unas cifras que pueden suponer en torno al 10% de las inscripciones de todo el año. Sin embargo, no consiste en empezar a ir al gimnasio, o salir a correr, simplemente, sino que, al igual que ocurre con la alimentación, es clave plantearse objetivos razonables y seleccionar actividades de intensidad, volumen y frecuencia acordes a la condición física que se tiene en el momento de empezar. De hecho, se puede integrar la actividad física en la rutina diaria e ir añadiendo periodos de 10 minutos, hasta llegar a los 150 minutos a la semana.

También, el 1 de enero, suele hacer pensar sobre las horas de sueño. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), un 48% de la población adulta no tiene sueño de calidad y el 54% de la población adulta duerme menos de las horas recomendadas. Por ello, cada vez se habla más de «la higiene del sueño». Unas pequeñas recomendaciones para facilitar el descanso, como mantener un horario regular, no mirar pantallas una hora antes de ir a dormir, y mantener una temperatura agradable, pueden ser claves para, poco a poco, alcanzar un descanso adecuado.