Iker Jiménez y Carmen Porter premiados en el Festival de Televisión de Vitoria por sus récords de audiencia en Horizonte

Iker Jiménez y Carmen Porter han recibido este sábado el reconocimiento a su labor al frente de Horizonte siendo premiados en el Festival de Televisión de Vitoria, que alcanza ya su XVIII edición. El llamado FesTVal ha destacado la labor de los dos presentadores otorgándoles este premio «por firmar su mejor temporada de audiencia desde su estreno y convertirse en el programa más visto de Cuatro la pasada temporada, un éxito que ha impulsado a Mediaset España a convertirlo en formato diario y a reforzar con él el access prime time de la cadena».

Iker Jiménez quiso acordarse de los ceutíes al recoger su premio: «Lo que yo he visto allí no es para fiestas, y como estamos en una fiesta, me gustaría compartirla con la gente de Ceuta, que ha visto su vida absolutamente cambiada. Me parece que ni programa más terrorífico, Cuarto Milenio, podría superarlo».

Horizonte, espacio donde colabora de forma habitual el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se confirmó la pasada temporada como referente de la actualidad informativa en televisión, emitiéndose cada semana de lunes a jueves. Para esta nueva temporada, han ampliado su horario y también se emitirá los viernes. En su estreno el pasado lunes 31 de agosto, Horizonte volvió a firmar un gran dato de audiencia, alcanzando el 9,2% de share en su primera parte, y un 10,6 en la segunda. Recordemos que en junio, Horizonte despidió la temporada más exitosa de su historia. Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte obtuvo una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores.

La evolución al alza en sus audiencias culminó con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio fue la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).