Casi nadie lo sabe pero Al Pacino estuvo a punto de no protagonizar ‘El Padrino’: «Estuvieron a punto de despedirme a dos semanas de empezar»

Al Pacino se ha convertido en un actor reconocido gracias a su interpretación en películas como El Padrino, Scarface, Tarde de perros, Perfume de mujer o Heat. La primera, El padrino, fue dirigida por Francis Ford Coppola y se estrenó en marzo de 1972. Una mítica película ambientada en la década de los 40 que cuenta la historia de uno de los clanes mafioso de Nueva York, la familia Corleone, la cual decide enfrentarse a los otros cinco clanes al negarse a entrar en el lucrativo negocio del tráfico de narcóticos. En su reparto estaban actores como Marlon Brando, un joven Al Pacino, James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton, entre otros. El director Francis Ford Coppola se empeñó en que el actor Al Pacino interpretase el papel de Michael, el hijo pequeño de Don Vito Corleone.

La película El Padrino se convirtió en todo un éxito de audiencia y de crítica, aunque solo obtuvo tres Oscar, Mejor película, Mejor actor principal para Marlon Brando, y Mejor guion adaptado para Mario Puzo y Francis Ford Coppola, aunque fue nominada a 11 premios. En 1974 se estrenó la primera secuela El Padrino II y en 1990 El Padrino III, la segunda, que también contaron con el beneplácito de la taquilla y la crítica. En 2020 Coppola decidió reeditar el montaje de esta segunda secuela con el título El padrino de Mario Puzo, epílogo: La muerte de Michael Corleone.

La elección de Al Pacino por Francis Ford Coppola

Cuando eligieron al actor Al Pacino para el papel de Michael Corleone, el hijo pequeño de Don Vito, el actor tenía ya 32 años. Pero esta decisión fue bastante complicada, porque como el propio actor confesó en una entrevista 2019 para GQ, la productora de la película, Paramount Pictures, trató por todos los medios de evitar su elección para el papel: «Bueno, la parte más importante de El padrino fue que, en su momento, Francis quería que yo estuviera en la película. Nadie más me quería. Paramount no me quería. Así que fue una época muy difícil. Sobre todo para Francis, recuerdo, porque yo no sabía dónde me estaba metiendo, aunque ya conocía a Francis de antes».

Según siguió explicando el actor fue Coppola el que se empeñó en que interpretara este papel: «Me había visto actuar en Broadway, en una obra, y siempre había mostrado cierto interés por mí. Me pidió que fuera a San Francisco porque tenía una película y él vivía allí, en el SoHo, con Spielberg, Lucas y todos esos tipos a los que conocí cuando eran jóvenes. Sabía que estaban haciendo cosas juntos; allí había un auténtico grupo».

Además el actor explicó cómo al final logró entrar en el proyecto: «Warner Brothers no me quería para el papel, ni quería la película, ni nada de eso. Así que nunca volví a saber de ellos. Y un año después recibí una llamada de Francis y él me dijo: Estoy haciendo El padrino, que era el libro más famoso del momento. Ya me había leído el libro y pensé: ¿Está despierto? Parece que esté hablando desde algún sueño. ¿Cómo va a hacer El padrino?. Pero cuando lo escuché pensé: Paramount es bastante lista si lo contrata. Si está diciendo la verdad, es una buena decisión, una decisión inteligente. Porque yo sabía lo bueno que era, eso te lo puedo asegurar. Podía sentirlo».

Incluso el actor explicó como la productora le hizo pasar por un complicado proceso de casting para que renunciara al papel: “Y entonces él me quería, pero ellos (Paramount Pictures) no me querían, y aquello se convirtió en una sucesión de pruebas. Finalmente conseguimos llegar al rodaje. Me aceptaron porque Jerry Schatzberg, mi gran amigo y director, les dio ocho minutos de Pánico en Needle Park. Y cuando vieron aquellas imágenes, me contrataron. Pero cuando llegué al rodaje, me vi en la tesitura de que estuvieron a punto de despedirme unas dos semanas después de empezar».

Los éxitos de su carrera cinematográfica

El actor Al Pacino trabajó durante su carrera en más de 60 películas. Además de en la saga El Padrino, destacan Serpico (1973), Tarde de perros (1975) dirigida por Sidney Lumet, Scarface (1983) de Brian De Palma, Perfume de mujer (1992), Carlito’s Way (1993), Heat (1995), Donnie Brasco (1997) y Insomnia (2002), entre otros. Las últimas apariciones del actor Al Pacino han sido en el drama de suspense Dead Man’s Wire (2025) y en la cinta de terror The Ritual (2025) en la que interpreta a un exorcista.

Aunque ya cuenta con 86 años, el actor estará el próximo año en el reparto de películas como Father Joe, Killing Castro y Maserati: The Brothers. Además, ya se ha anunciado que en 2027 estará en la adaptación de El rey Lear de Shakespeare junto a los actores Jessica Chastain, Rachel Brosnahan y Peter Dinklage.