Sydney Sweeney se desnuda para promocionar una casa de apuestas y varias deportistas estallan

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro del foco. La actriz estadounidense ha protagonizado una provocadora campaña publicitaria para Novig, una plataforma de apuestas y predicciones deportivas, en la que aparece desnuda o con muy poca ropa mientras utiliza pelotas o raquetas para cubrir su cuerpo. Una campaña que pretendía llamar la atención y diferenciar a la marca de otras plataformas de apuestas, pero que ha terminado provocando una oleada de críticas, especialmente entre destacadas deportistas que consideran que el anuncio vuelve a reducir a las mujeres al aspecto físico.

El anuncio presenta a Sydney Sweeney mientras posa con diferentes balones y material deportivo de disciplinas como tenis, fútbol, baloncesto, béisbol, hockey o golf. La actriz repite durante el vídeo referencias al deporte y termina destacando que Novig está centrada exclusivamente en este ámbito, sin apuestas relacionadas con guerras, muertes o política. Se trata de la primera gran campaña de la plataforma, y la actriz y no ejerce únicamente como imagen, sino que también mantiene una participación económica en la compañía.

La polémica está servida. Precisamente ese uso del cuerpo femenino como reclamo publicitario es lo que ha provocado la reacción de varias deportistas. Una de las voces más contundentes ha sido la de Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica, que ha cuestionado que una campaña vinculada al deporte utilice la imagen de una mujer desnuda en lugar de poner el foco en el esfuerzo, el talento y los logros de las deportistas. «No puedo describir la rabia que siento al ver esto. No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino para todas las mujeres que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia… Pensaba que este tipo de marketing ‘absurdo’ era cosa del pasado», publicó.

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Críticas desde el deporte femeino

Otras como Gracie Kramer, Lani Pallister, Bree Rizzo y la boxeadora Skye Nicolson también se han sumado a las críticas y han utilizado sus propias redes sociales para reivindicar una imagen diferente de las mujeres que compiten profesionalmente. La crítica se centra especialmente en que el anuncio utiliza elementos propios del deporte femenino como simple recurso visual alrededor del cuerpo de una actriz, algo que consideran una falta de respeto hacia generaciones de deportistas que han trabajado durante años para conseguir reconocimiento y visibilidad.

Sydney Sweeney no parece demasiado preocupada por la polémica que se ha generado. La actriz ha defendido en otras ocasiones su derecho a participar en campañas en las que aparece de forma provocadora y ha insistido en que estas decisiones forman parte de su propia estrategia profesional. La estadounidense incluso ha publicado imágenes relacionadas con conocidas deportistas que también han posado desnudas para publicaciones como ESPN, entre ellas Serena Williams y Megan Rapinoe, en un gesto interpretado como una respuesta indirecta a las que cuestionan su campaña.