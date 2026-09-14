Patricia Rodríguez: «La IA puede escribir, pero el periodista tiene que conseguir que haya algo que contar»

Patricia Rodríguez, directora adjunta de OKDIARIO, ha analizado en la III Jornada OKINNOVA cómo la inteligencia artificial está transformando los medios de comunicación y ha defendido que, pese a la capacidad de las máquinas para escribir, analizar datos o personalizar contenidos, el periodista continúa siendo imprescindible para conseguir información nueva, fuentes y testimonios.

Rodríguez ha comenzado su intervención planteando un reto al público: distinguir entre un texto escrito por una persona y otro generado por ChatGPT. El primero pertenecía a Modern Love, la conocida columna de The New York Times; el segundo había sido creado por inteligencia artificial para la propia charla.

La directora adjunta de OKDIARIO recordó además un experimento del mismo periódico neoyorquino en el que participaron más de 86.000 personas y en el que, según explicó, el 54% de los lectores terminó prefiriendo los textos generados por una máquina.

Una demostración de hasta dónde ha llegado la IA, pero también el punto de partida para reivindicar el papel del periodista. «La IA puede escribir una exclusiva, pero alguien tiene que conseguirla. Puede transcribir una entrevista, pero alguien tiene que conseguir que esa persona se siente delante de un periodista», ha señalado Rodríguez.

Durante su intervención ha mostrado también algunos de los usos más innovadores que están desarrollando medios internacionales. El diario noruego Aftenposten utiliza inteligencia artificial para personalizar su portada según los intereses de cada lector; ESPN trabaja con informativos deportivos personalizados; y TIME permite adaptar algunos de sus contenidos, escucharlos, traducirlos o formular preguntas sobre ellos.

Rodríguez ha abordado igualmente el caso de The Garden Island, un periódico hawaiano que llegó a emitir un informativo presentado por dos conductores completamente artificiales. El experimento apenas duró dos meses después de recibir críticas por errores y por la falta de conexión con su comunidad.

También ha explicado la apuesta de OKDIARIO por Deeper Dive, una herramienta integrada en la portada que permite al lector formular preguntas y obtener respuestas a partir del contenido publicado por el periódico. «Estamos pasando de un periódico que sólo te cuenta cosas a un periódico con el que puedes conversar», ha afirmado.

Rodríguez ha cerrado su intervención reivindicando aquello que sigue diferenciando al periodismo de la inteligencia artificial: generar información que antes no existía.

«No me preocupa que una máquina pueda escribir mejor que yo. Me preocuparía que los periodistas dejáramos de hacer aquello que una máquina no puede hacer. Porque la IA puede escribir, pero nosotros todavía tenemos que conseguir que haya algo que contar», ha concluido rememorando las palabras de A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times.