Los nervios delataron a una mujer embarazada cuando intentaba introducir en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 69 envoltorios de cocaína en el interior de su cuerpo. Una vez detenida, la Policía Nacional trasladó de inmediato a la mujer brasileña a un hospital donde le extrajeron la droga.

Los hechos ocurrieron el pasado día 9 de septiembre cuando la mujer aterrizó en el aeropuerto madrileño de madrugada en un vuelo procedente del aeropuerto de Sao Paulo, en Brasil.

Al llegar al control de pasajeros en la Terminal 1, los agentes del Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial del aeropuerto que realizaban controles selectivos en la zona de llegadas advirtieron una actitud sospechosa en la joven.

Tras ser identificada, la mujer, visiblemente nerviosa, reconoció de manera voluntaria que se encontraba en estado de gestación y que ocultaba gran cantidad de envoltorios que contenían sustancia estupefaciente en el interior de su cuerpo.

Le sacan la droga en hospital

Entre ellos, 16 estaban alojados en la zona genital, siendo estos expulsados voluntariamente por la joven en el mismo aeropuerto. Tras un reactivo aplicado a la sustancia por parte de los agentes, se comprobó que era cocaína.

La joven fue trasladada al hospital para garantizar su seguridad y salud. Bajo supervisión médica se confirmó que portaba 53 envoltorios más en el interior de su organismo, todos ellos con morfología anatómica para facilitar su introducción.