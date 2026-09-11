El análisis del teléfono móvil del descuartizador de Pamplona revela que el asesino se inspiró en el caso de Daniel Sancho en Tailandia y vio un documental en televisión sobre el crimen, antes de matar a su compañero de piso, despedazar su cuerpo y arrojar los restos al pantano de Yesa (Zaragoza). El hombre ha sido enviado a prisión provisional ante el cúmulo de pruebas en su contra.

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Foral detuvieron al vecino de Pamplona de 60 años, cuando salía de su domicilio para pasear a sus perros, después de una investigación conjunta que ha permitido localizar restos de sangre de la víctima en la vivienda que ambos compartían y reconstruir los movimientos del sospechoso en los días posteriores a la muerte.

Los restos de la víctima, un ciudadano francés de 60 años, exmiembro de la Legión Extranjera de Francia, fueron encontrados el 4 de agosto en el pantano de Yesa por un bañista que alertó al 112.

Los agentes averiguaron que la víctima, ya identificada gracias a la denuncia de un familiar y a un tatuaje de la Legión Extranjera en su cuerpo, alquilaba una habitación al sospechoso. Muy cerca del lugar donde se hallaron los restos, se halló a Xur, el perro perdido de la víctima.

Tras un registro practicado el 8 de agosto, los investigadores detuvieron al casero que compartía piso con la víctima y reunieron una serie de pruebas en su contra:

Los investigadores descubrieron varias denuncias cruzadas entre el asesino y la víctima que confirmaban una convivencia conflictiva entre ambos, por el impago del alquiler y otras cuestiones. La inspección ocular de la vivienda reveló que el domicilio había sido limpiado con lejía concienzudamente días antes. Los agentes hallaron gotas de sangre en lugares poco habituales como el techo y una pared. Criminalística confirmó que coincidían con el perfil genético del fallecido hallado en Yesa. Las cámaras de un comercio grabaron al asesino comprando una sierra de sable en un supermercado próximo a la vivienda y cuyo corte puede corresponderse con el de las heridas al cuerpo hallado en el embalse, según han determinado los forenses. Las cámaras en el interior de la vivienda fueron desconectadas «de forma abrupta» el día de los hechos. El análisis policial del móvil del detenido descubrió que había consultado información sobre el crimen de Daniel Sancho en Tailandia, del descuartizamiento de su víctima Edwin Arrieta y la ocultación de sus restos. También buscó en las redes información sobre herramientas cortantes y sobre el estrangulamiento de personas con bridas en el cuello.

Ahora, la juez le ha enviado a prisión acusado de los delitos de asesinato, profanación y ocultación de cadáver, sabotaje de equipos informáticos y abandono de animales.