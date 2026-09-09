Solo tiene 30 años, pero ya presume de un listado de antecedentes más numeroso. Es la ladrona rumana que durante los últimos meses ha robado a seis octogenarios en Madrid, Guadalajara y Toledo con el método del «abrazo cariñoso». La Guardia Civil la ha detenido en Guadalix de la Sierra (Madrid) tras identificar el coche que usaba para desplazarse en sus cacerías de ancianos.

La arrestada acechaba a ancianos a los que se acercaba amablemente y con cualquier excusa,los abrazaba de forma afectuosa para robarles las joyas y objetos de valor que llevaban encima. Si los ancianos o ancianas, la mayoría octogenarios, adivinaban sus intenciones y se resistían al contacto físico, la ladrona empleaba la violencia.

La ladrona, una experta en el método del «abrazo cariñoso», cuenta con treintena de antecedentes policiales y judiciales y usaba su coche para desplazarse en sus correrías por los pueblos de Madrid, Guadalajara y Toledo.

Violento robo a una octogenaria

La investigación de la Guardia Civil arrancó tras recibir varias denuncias de víctimas en las que se describía a la ladrona y su modo de actuar durante los robos.

En la mayoría de los robos, la mujer engañaba a los ancianos o los coaccionaba hasta que se dejaban abrazar, pero en uno de ellos, la ladrona se mostró especialmente violenta. Fue con una octogenaria que se negó a abrazarla y a la que arrancó de un tirón la cadena de oro que llevaba al cuello.

Ladrona delatada por su coche

La Guardia Civil consiguió identificar el vehículo que conducía la ladrona y a la propia sospechosa, de forma que después de una búsqueda exhaustiva la arrestaron este lunes en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix.

La investigación le atribuye así un total de seis hechos delictivos, cinco relacionados con hurtos mediante el método del «abrazo cariñoso» y uno más por un presunto robo con violencia.