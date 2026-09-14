No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Esta semana, en esta serie diaria, vamos a poder ver cómo don Hernando lanza una advertencia a Enriqueta, mientras que Manuela logra convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta. El capitán señala a Victoria y Mercedes como sospechosas de la desaparición de Dámaso, mientras que Luisa ayuda a Bárbara a prepararse para el baile. Todo ello mientras Manuela destroza a Luisa al confirmar que Alejo la besó. Esto es lo que podremos ver en Valle Salvaje, desde el lunes 14 de septiembre (capítulo 485) al viernes 18 de septiembre (capítulo 489).

Lunes 14 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 485)

Don Hernando aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzar una advertencia a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? En que no va a permitir que Rafael ceda la Casa Grande. Enriqueta, por su parte, señala a Victoria y Mercedes ante el capitán Escobedo. Es más, no tiene reparos a la hora de acorralar a la duquesa, haciéndole dudar. ¿Estará a punto de confesar todo?

Martes 15 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 486)

Manuela ha conseguido convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta y que lo haga en nombre de los Guzmán. En cuanto a Victoria, no puede evitar sentirse fuera de control, hasta tal punto que termina estallando contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes. ¿Qué consecuencias tendrá su furia?

Miércoles 16 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 487)

El capitán no tiene reparos a la hora de señalar a Mercedes y a Victoria como principales sospechosas de la desaparición de Dámaso. Pero no todo queda ahí, puesto que don Hernando decide ofrecerse para acelerar, en la medida de lo posible, la acusación. Todo ello mientras Victoria entiende que no hay escapatoria, por lo que debe huir del Valle a la mayor brevedad posible. ¿Logrará hacerlo a tiempo o será demasiado tarde para dar ese paso?

Jueves 17 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 488)

Luisa ha tomado la firme decisión de ayudar a Bárbara a presentarse para el baile, pero lo cierto es que sufre en silencio por el beso entre Alejo y Manuela. En cuanto al capitán Escobedo, decide reunir a todos para dar la noticia, y es que, finalmente, han encontrado a Dámaso. ¿Vivo o muerto?

Viernes 18 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 489)

Bárbara se enfrenta a su primer baile y lo hace con nervios e ilusión. Por si fuera poco, se reencuentra con doña Carla y atrae a un misterioso desconocido. ¿De quién se trata? Lejos de que todo quede ahí, Manuela no tiene reparos a la hora de destrozar a Luisa al confirmar que Alejo la besó, por lo que la criada lo expulsa de su vida. ¿Se ha roto su vínculo para siempre?