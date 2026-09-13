No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para que cada vez sean más los solteros que participen en el programa. ¡Todos ellos llegan al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja! En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer a Daniel, un joven de 22 años que llegaba desde Palma de Mallorca. Modelo de profesión, el soltero se sinceró al confesar que odiaba profundamente ser alto, y explicó el motivo: «Me pego hostias por todas partes». Pero no todo queda ahí, ya que también, si ocurre algo malo, «el alto siempre se lleva las broncas».

Dani, como le gusta que le llamen, ha dado a conocer que, como modelo, se siente profundamente especial, puesto que no sigue modas y se comporta de forma completamente natural. En cuanto al amor, el comensal ha dejado completamente sin palabras a la camarera de First Dates al confesarle que jamás ha tenido una relación sentimental. De hecho, ha reconocido que, incluso, se siente profundamente intimidado por las mujeres. «Mi primera cita es hoy. No me avergüenzo. Hace un par de años no lo habría contado, pero hoy por hoy reconozco que no me arrepiento de nada, así soy yo», comenzó explicando Dani. Y añadió: «Estoy más cerca de ser mi madre que de tocar una teta. Nunca me he acercado a ninguna mujer. Yo veo a una mujer y desde la distancia veo que es guapa, pero sigo a lo mío».

De hecho, la timidez del mallorquín llega a tal punto que, cuando se ha visto en la obligación de crear un alter ego, que es Cameron. Gracias a esto, consigue comerse el mundo cuando algo le da miedo o, incluso, le da vergüenza. Su cita para esa noche fue Carmen, que no pudo evitar quedarse sorprendida al descubrir que era la primera cita que había vivido Dani.

Hasta tal punto que no pudo evitar mostrar cierta sorpresa: «Me parece de ser muy atrevido y valiente venir aquí a tener su primera cita». Carmen no tardó en descubrir que el mallorquín era un chico muy amable y carismático, pero también que tenía dañado el amor propio. Y todo por la conversación que tuvieron respecto al trabajo del soltero como modelo. Pero no todo quedó ahí, puesto que el joven también se armó de valor para hacer partícipe a su cita de la peor etapa de su vida: «En el instituto sufrí mucho».

En la decisión final de First Dates, los dos tuvieron que responder si querían tener una segunda cita con el otro. Él lo tuvo claro: «Sí, personalmente sí». Y añadió: «Hemos tenido poco tiempo para hablar, pero me gustaría seguir conociéndote porque me pareces muy interesante. Sé que soy un poco tímido, pero sí me gustaría seguir conociéndote». Ella, en cambio, declinó la oferta: «Me pareces un chico muy interesante, pero estamos en puntos diferentes». Y le dio un consejo: «No te cierres, ábrete. Eres un chico interesante, date a conocer. Te va a ir bien, estoy segura».