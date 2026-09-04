No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo excepcional en cada entrega. Es por eso que, a su vez, cada vez son más los solteros que deciden poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores de Telecinco han tenido la oportunidad de conocer a María, una técnica de laboratorio de 27 años que llegaba al programa con muchas ganas de enamorarse. En su primera toma de contacto con el equipo, entre otras tantas cuestiones, la joven reconoció que se enamoró profundamente de Asturias en el preciso instante en el que hizo el descenso del Sella.

Por si fuera poco, confesó que, en la actualidad, se encuentra trabajando en un laboratorio de cosméticos. En un momento dado, Carlos Sobera quiso saber si él o Matías Roure deberían «enterarse de algo» a través de ella y, de esta forma, comunicárselo al que sería su cita esa noche. E incidieron en que debía tratarse de un dato curioso que pudiera dejarlos completamente sin palabras. Fue entonces cuando la soltera de First Dates decidió tirar de sinceridad a la hora de responder: «Te voy a decir una. He pensado que le puedo dejar una nota con una cosa curiosa y es que me gustan las vacas. Quiero dejar una nota para que sepa que yo quiero vivir en Asturias y que me encantan las vacas», pidió.

Un comentario que, como era de esperar, pilló al presentador completamente desprevenido. ¡No se esperaba en absoluto esa respuesta! Eso sí, de cumplirse su petición, María se vería obligada a dejar su trabajo actual, pero eso no es algo que le preocupa en absoluto: «Tengo muchas ideas de dónde puedo trabajar de lo que estoy haciendo ahora».

«Cuando lo lea, lo mismo le pega un soponcio», indicó Carlos Sobera. Y lo hizo justo antes de hacer una sorprendente confesión con la que consiguió dejar a todo el equipo de First Dates completamente descolocado, a la par que sin palabras. Todo comenzó cuando el presentador quiso sincerarse con María sobre un asunto.

«A mí me atraen mucho las vacas», reconoció. Y es que, según desveló el propio Carlos Sobera, tenía una familia agricultora en Burgos, por lo que, inevitablemente, pasó gran parte de su infancia entre vacas. Matías Roure, al escucharle, no pudo evitar decir lo siguiente: «Las chicas no te creen».

Y es que las camareras del restaurante más famoso de la televisión, que se encontraban al otro lado de la barra, necesitaban ver una prueba gráfica que demostrase que la historia que estaba compartiendo el presentador era cierta. Sea como sea, es más que evidente que esta inesperada confesión de Carlos Sobera logró dejar a todo su equipo verdaderamente descolocado. ¡Y no es para menos!