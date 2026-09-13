Sale a la luz el dineral que podría estar ganando María Jesús Ruiz en ‘Supervivientes All Stars’

El próximo jueves 10 de septiembre, las luces de la palapa volverán a encenderse para recibir a una nueva tanda de concursantes que ya son caras conocidas del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Todos ellos van a formar parte de la tercera edición de Supervivientes All Stars, en la que los robinsones regresan después de haber pasado por esta experiencia y no haber logrado la victoria. De esta forma, buscan volver a ponerse a prueba y, sobre todo, demostrar todas sus habilidades para sobrevivir a condiciones extremas. Entre los concursantes confirmados de esta edición de Supervivientes All Stars encontramos a María Jesús Ruiz. La colaboradora de televisión participó en Supervivientes 2018 y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición en la que Sofía Suescun se hizo con el ansiado cheque.

Por aquel entonces, se tuvo que conformar con la séptima posición en el ranking. A pesar de la dureza del programa, María Jesús Ruiz no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para volver a participar en el concurso que le cambió la vida para siempre. Entre otras cuestiones, lo hace para, una vez más, demostrarse a sí misma lo que es capaz de hacer. Y ahora con más motivos, puesto que ya sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar al haber participado ya en esta aventura. «¡Me rechicuelo, me rechicuelo! Por fin puedo decir que soy concursante oficial de Supervivientes All Stars. ¡Madre mía! Espero no perder la salud por el ano otra vez», aseguró en su vídeo de presentación, haciendo alusión a una frase que dijo en Supervivientes 2018 y que se hizo viral.

Hay que tener en cuenta que María Jesús Ruiz lleva un tiempo guardando el secreto de su participación en la tercera edición de Supervivientes All Stars. Eso sí, hace unas semanas, sí que opinó sobre su posible regreso a Honduras. Fue en el podcast Última llamada de Malbert, en el que también se pronunció sobre su posible caché.

El dineral que María Jesús Ruiz podría estar cobrando por ‘Supervivientes All Stars 3’

En la mencionada entrevista, la andaluza confesó cuál era la cifra más alta que había cobrado: «15.000 euros a la semana», reconoció. Algo que dejó al presentador profundamente descolocado, por lo que ella fue más allá: «No te tengo que engañar. De hecho, quieren que vaya a Supervivientes All Stars y yo les he dicho que 15.000 a la semana, que era lo último que me pagaron, que si hay problemas de caché, el problema es de ellos».

Malbert trató de averiguar el motivo de esa cifra, y su invitada se lo explicó: «Si yo pido eso es porque lo valgo. Es psicológica y físicamente, y date cuenta de que Hacienda es el socio tonto que tenemos todos y se queda la mitad». Aunque no se ha hecho pública la cifra oficial por la que ha cerrado su participación en Supervivientes All Stars, María Jesús Ruiz tenía muy claro el precio que quería cerrar.