La frase de Blaise Pascal que explica lo que la razón no puede: «El corazón tiene razones que la razón no entiende»

Hay frases que se desgastan de tanto repetirlas en tazas de café, muros de redes sociales y portadas de cuadernos de filosofía de instituto. La célebre sentencia de Blaise Pascal sobre los resortes ocultos del afecto sufre esa misma erosión cotidiana. Oímos aquello de que el corazón maneja lógicas ajenas a la geometría del entendimiento y asentimos con la cabeza, como quien repite un refrán viejo cuya gracia original se perdió entre los dobleces del tiempo. Detenerse a rascar esa superficie de cliché, sin embargo, revela un abismo intelectual fascinante que el pensador francés concibió no como un suspiro romántico, sino como el núcleo mismo de su teoría sobre el conocimiento humano.

Descartes y el racionalismo en Europa

En la Europa del siglo XVII, el racionalismo triunfante de Descartes prometía medir el universo mediante la duda metódica y la deducción matemática. Pascal admiraba esa precisión geométrica hasta el vértigo, pero advertía sus costuras. Sabía por experiencia propia que las verdades más hondas de la existencia, el sentido del dolor, la fe religiosa, la lealtad o el vértigo ante la propia finitud, no se resuelven despejando una equis en una pizarra.

Frente al espíritu geométrico, que opera con definiciones claras y demostraciones escalonadas, él situó el espíritu de delicadeza. Ese otro órgano de percepción funciona de manera intuitiva, captando de golpe realidades complejas que escapan por completo al escrutinio de los silogismos.

Pensar que el autor de los Pensamientos defendía un emotividad ciega o un rechazo visceral al rigor lógico es malinterpretar por completo su obra. Este hombre construyó una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia y revolucionó la teoría de la probabilidad apostando con fichas y dados sobre la existencia divina. No despreciaba la razón; sencillamente conocía muy bien sus fronteras.

El corazón y la intuición

Pascal comprendía que el razonamiento discursivo parte siempre de principios que él mismo no puede demostrar por sí solo. Esos axiomas primeros sobre los cuales se edifica todo el edificio científico, el espacio, el tiempo, el movimiento, se perciben mediante una intuición inmediata que brota de esa otra facultad a la que llamó corazón.

La paradoja resulta estimulante cuando observamos cómo tomamos nuestras decisiones cotidianas más determinantes. Ningún software de análisis de riesgos logra prever con exactitud milimétrica por qué una persona decide abandonar una carrera brillante, comprometerse con un proyecto ruinoso o perdonar una afrenta imperdonable.

Las hojas de cálculo acumulan pros y contras con pulcritud mercantil, pero el pulso vital se inclina con frecuencia hacia un territorio opuesto al dictado de los números. Esa inclinación no nace del caos irracional, sino de un orden sutil que posee sus propias leyes internas, aunque nos cueste explicarlas en un informe de auditoría.

Impulsos poco explicables

El tránsito entre ambos mundos genera una tensión permanente que define nuestra condición. Queremos que todo encaje en esquemas limpios, previsibles y defendibles ante cualquier tribunal de lógica, mientras la realidad se empeña en desbordar los márgenes con impulsos inexplicables. Cuando Pascal apuntaba que conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón, estaba abriendo una rendija de honestidad filosófica. Admitía que nuestra maquinaria mental es poderosa, pero insuficiente para abarcar la totalidad de lo que somos.

Examinar los cuadernos de notas de aquel matemático reconvertido a apologista permite comprobar que su famosa intuición no era un capricho poético. Para él, el corazón funcionaba como el primer principio de la moral y de la existencia. Así como los sentidos captan las dimensiones físicas del mundo exterior sin necesidad de demostraciones teóricas, esta facultad interior percibe los principios morales y las verdades últimas de la condición humana de forma instantánea. Intentar someter esa percepción al bisturí de la lógica pura equivale a exigirle a los ojos que escuchen una sinfonía. Son registros distintos de la experiencia.

¿Realmente dominamos nuestras conductas y nuestro entorno?

Nos gusta creer que dominamos los hilos de nuestras conductas, que cada paso responde a un cálculo estratégico de coste y beneficio. Y sin embargo, basta un aroma repentino, una melodía olvidada en un rincón de la memoria o la mirada franca de un desconocido para desmoronar toda la armazón analítica en cuestión de segundos. En esos momentos límite es donde cobra todo su peso aquella advertencia lanzada hace siglos desde una habitación silenciosa en París.

La vigencia de la reflexión pascaliana reside precisamente en esa incomodidad que nos provoca. Nos recuerda que habitamos un territorio fronterizo entre la fría exactitud de los números y el temblor imprevisible de los afectos. Despreciar cualquiera de los dos extremos amputa nuestra capacidad de comprender el mundo. Al final, transitar por la vida exige tanto afilar el pensamiento crítico como aprender a escuchar ese murmullo subterráneo que late bajo las certezas provisionales, recordándonos que las razones más firmes rara vez caben en un silogismo.