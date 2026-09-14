Magaluf, mucho más de lo que imaginas

Durante años, el nombre de Magaluf ha estado asociado a una determinada forma de entender las vacaciones. Pero el destino ha cambiado. Y quienes lo visitan hoy pueden descubrir una localidad mucho más diversa, abierta y renovada, donde conviven perfiles de viajeros muy diferentes y donde la calidad, la sostenibilidad, el deporte y la cultura han ido ganando protagonismo.

La transformación se aprecia, en primer lugar, en su oferta turística. Más del 80% de los establecimientos hoteleros de Magaluf son actualmente de 4 y 5 estrellas, una evolución que ha contribuido a elevar la calidad del destino y a ampliar su temporada. A ello se suma una oferta cada vez más especializada, capaz de atraer turismo MICE, gastronómico y deportivo procedente de numerosos países.

El cambio también se vive a pie de playa

La playa de Magaluf es una de las grandes playas urbanas de Mallorca y cuenta con la bandera Q de Calidad. En los últimos años ha sido objeto de un proceso de renaturalización que ha incorporado un sistema dunar y palmeras, integrando el espacio natural en un entorno urbano. Además, gracias al proyecto de Destino Turístico Inteligente (DTI), distintos parámetros de la playa pueden monitorizarse en tiempo real, permitiendo al visitante consultar información como los niveles de ocupación o la calidad del agua.

Y si hay un espacio que simboliza la renovación de Magaluf, ese es su nuevo paseo marítimo. Su transformación ha contribuido a mejorar el entorno y a impulsar una oferta complementaria de ocio y restauración de mayor calidad, situando a Magaluf entre los destinos mediterráneos que están apostando con mayor decisión por la renovación de sus espacios turísticos.

Cultura, música y nuevas experiencias

La nueva identidad de Magaluf también se construye a través de la cultura. La localidad acoge grandes citas musicales y festivales como Mallorca Live Festival o Es Jardí, y es también escenario del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, uno de los encuentros literarios más singulares del país. A lo largo de los últimos años ha acogido, además, acontecimientos profesionales de primer nivel, como la convención de ABTA o Conecta Fiction.

La innovación también tiene su espacio. Este año, Magaluf ha sido sede de AIMA, el primer Festival Internacional de Cortometrajes realizados con inteligencia artificial, una muestra más de la voluntad del destino de abrirse a nuevas disciplinas y públicos.

Un destino también para los que viajan con las zapatillas puestas

Hay otra manera de descubrir Magaluf: corriendo. Sus instalaciones deportivas han convertido la localidad en un punto de entrenamiento para numerosos clubes europeos de atletismo. Además, pruebas como la Half Marathon Magaluf reúnen cada primavera a deportistas llegados de distintos puntos de Europa, mientras que la San Silvestre permite despedir el año recorriendo sus calles junto a miles de participantes.

Y todavía hay otra razón para mirar a Magaluf con nuevos ojos: su relación con el medio ambiente.

La calidad de sus aguas ha permitido que la playa haya sido elegida como uno de los lugares para la reintroducción de tortugas marinas, una iniciativa que pone de manifiesto el valor natural de este entorno y la importancia de avanzar hacia un modelo turístico compatible con la conservación.

Más convivencia, más seguridad

La transformación de un destino no se mide únicamente en hoteles, playas o eventos. También en la convivencia. En los últimos años, las denuncias registradas durante la temporada alta han disminuido un 30%, según los datos de la Policía Local. Una evolución que refleja el esfuerzo realizado para mejorar la seguridad y favorecer una convivencia cada vez más equilibrada entre residentes y visitantes.

Porque el Magaluf de hoy quiere ser un destino para todos: para quien busca cultura, para quien viaja por deporte, para quien descubre la gastronomía, para quien acude a un festival, para quien disfruta de la playa y, sobre todo, para quienes quieren compartir el destino respetando a quienes viven en él.

Ese es precisamente el espíritu de Magaluf for All, el lema bajo el que el Ayuntamiento de Calvià encuadra sus acciones de concienciación, promoviendo actitudes responsables entre turistas y residentes y poniendo el foco en la convivencia y el cuidado del entorno.

La iniciativa forma parte de la campaña de concienciación sobre turismo sostenible en Magaluf, impulsada por el Govern balear y financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible.

Porque quizá la mejor manera de conocer el Magaluf de hoy sea dejar atrás las etiquetas y descubrir todo lo que está pasando allí. Magaluf es playa. Es cultura. Es deporte. Es naturaleza. Es innovación. Es convivencia.

Magaluf es para todos.

* Acción impulsada por el Ayuntamiento de Calvià con la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears.