La frase de San Agustín sobre el amor que pocos recuerdan completa: «Ama y haz lo que quieras; si callas, callarás con amor; si hablas, hablarás con amor»

Hay frases que arrastran siglos de malentendidos porque las recortamos a capricho, adaptándolas a la comodidad de nuestros propios argumentos. La famosa sentencia atribuida a San Agustín, esa que proclama de forma tan directa «ama y haz lo que quieras», suele utilizarse con frecuencia como un cheque en blanco para justificar cualquier impulso individual o capricho pasajero. Quienes la reducen a su mínima expresión suelen olvidar el desarrollo posterior del pensamiento, ignorando que el propio autor matizaba la idea recordando que si uno calla, calla por afecto; si habla o corrige, lo hace desde esa misma disposición profunda. Cuando el afecto se arraiga de verdad en el tuétano de la persona, los frutos visibles no pueden ser de otra especie, y cualquier decisión queda atravesada por esa coherencia invisible pero firme.

La convivencia diaria

Llevar este principio al terreno cotidiano de la crianza y la convivencia familiar descoloca un poco las inercias habituales. Nadie puede repartir con generosidad aquello de lo que carece en su propio depósito interior. El punto de partida exige una tregua honesta con uno mismo, un proceso lento de reconciliación con las propias cicatrices, las limitaciones cotidianas y los tropiezos del pasado.

Perdonar de manera constante a quienes nos han lastimado y, de forma muy especial, aprender a perdonarnos nuestras propias torpezas resulta indispensable para avanzar sin mochilas pesadas. Reconocer los errores propios frente a los hijos no debilita la autoridad, como se temía antiguamente, sino que humaniza el vínculo y demuestra con hechos que la imperfección no está reñida con la entrega cotidiana.

Interacción con los demás

Esa pureza de intención marca la frontera invisible pero real entre un grito nacido del hastío y una llamada de atención orientada verdaderamente al crecimiento del otro. Los niños poseen un radar casi infalible para distinguir el rencor acumulado del deseo sincero de bien. Cuando una prohibición, una norma estricta o un castigo surgen desde la rabia contenida o la impaciencia, el ambiente se satura de una tensión estéril; en cambio, si proceden de la preocupación genuina por su porvenir, el peso de la corrección se transforma por completo y adquiere un sentido constructivo.

Que todo el ser transmita ese compromiso por la familia es lo que permite que los pequeños tropiezos diarios queden superados con amplitud de miras. Sin embargo, no basta con albergar buenas intenciones en silencio; el afecto necesita canales tangibles para no atrofiarse con la rutina. En las primeras etapas de la infancia resulta relativamente sencillo inundar de besos, abrazos y caricias a los hijos, pero la verdadera prueba de resistencia llega con la llegada de la adolescencia y los cambios de etapa.

La clave está en la constancia

Romper la timidez o la rigidez de ciertos roles familiares requiere constancia y un hábito sostenido en el tiempo. Ver a los padres expresarse afecto de manera espontánea, caminar juntos y decirse lo que se importan desarma los prejuicios sociales que a menudo atenazan, sobre todo a los varones, educados históricamente en una falsa discreción emocional que frena la apertura.

Es fundamental que las nuevas generaciones se acostumbren a manifestar lo que sienten sin temor al qué dirán. Es habitual encontrarse con jóvenes a quienes les cuesta enormemente verbalizar sus emociones más hondas simplemente porque nunca aprendieron a hacerlo dentro de su núcleo familiar.

Normalizar la alegría, el desconcierto o la tristeza sin filtros desmesurados, pero dando espacio al afecto, es una tarea que se aprende imitando. Si los hijos observan en casa que sus referencias adultas no tienen vergüenza de decir «te quiero» o de fundirse en un abrazo sincero, romperán con los paradigmas externos y se atreverán a ser mucho más auténticos en sus relaciones personales.

Todo cambia cuando el entorno se vuelve hostil

El examen más complejo, no obstante, surge precisamente cuando las circunstancias se vuelven adversas y la convivencia se tensa. Sostener la mirada comprensiva y la disposición al diálogo justo en el momento de una grosería inesperada, una falta grave de respeto o un comportamiento profundamente decepcionante exige ir contracorriente. Ahí es donde la máxima agustiniana cobra su dimensión más exigente y radical: amar de verdad cuando el otro parece ofrecer menos méritos para ello.

Demostrar afecto en medio del conflicto enseña con una claridad inapelable que las medidas disciplinarias o las consecuencias aplicadas no nacen del coraje ni de la venganza momentánea, sino del empeño constante por buscar el bien del otro.

Conclusión

Al final, convertir el afecto profundo en el motor principal de cada decisión transforma por completo la atmósfera del hogar. Lejos de ser una teoría abstracta o un lema decorativo, este compromiso cotidiano convierte la convivencia en un espacio donde la norma y la libertad respiran bajo un mismo pulso, demostrando que cuando se actúa desde la raíz correcta, el horizonte de la relación familiar se ensancha de manera definitiva.