La premonición de Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y divulgador español fallecido en 1980: «La cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables»

Félix Rodríguez de la Fuente fue un naturalista, divulgador ambientalista y, durante los años setenta, el rostro más popular de la televisión española después de Francisco Franco. Su programa El Hombre y la Tierra llevó la naturaleza a millones de hogares españoles.

Pero, más allá de los lobos y las águilas, dejó una reflexión incómoda y bastante visionaria sobre el rumbo que estaba tomando la sociedad. Una idea que, vista desde 2026, resulta difícil de descartar como una simple ocurrencia.

¿Qué quiso decir Félix Rodríguez de la Fuente con esas ‘cárceles confortables’?

La cita completa y textual es más larga y más dura de lo que suele repetirse: «La cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables, en inmensos laberintos sin horizontes, hechos de cemento, hierro y cristal».

Con esto, Félix Rodríguez de la Fuente no hablaba de cárceles con barrotes, sino de algo más sutil: edificios de oficinas sin ventanas al campo, ciudades pensadas para el coche y una comodidad material que, según él, alejaba al ser humano de su entorno natural.

Lo decía en plena efervescencia del desarrollismo español, cuando el país llenaba de cemento la costa y saludaba cada nueva autopista como un triunfo.

Podemos señalar desde entonces que Rodríguez de la Fuente miraba ese progreso con desconfianza. Para él, cada metro cuadrado de asfalto ganado a un bosque era un metro cuadrado de libertad perdida.

Domesticar la naturaleza, la reflexión que nadie quiso escuchar

Esa desconfianza hacia el progreso no era un capricho estético. Rodríguez de la Fuente sostenía una idea más incómoda todavía: que, al someter la naturaleza a su antojo, el hombre había terminado por someterse a sí mismo.

Lo explicó con estas palabras: «La cultura de los cazadores superiores fue barrida por una poderosa ola (…) cuya característica era la modificación de la naturaleza en provecho del hombre».

Y remataba la idea con una advertencia que hoy suena casi profética: al domesticar la naturaleza, el hombre acabaría por domesticar al propio hombre. Ciudades, horarios, pantallas y rutinas serían, para él, formas nuevas de esa misma domesticación.

Inclusive, lo resumía con una imagen que sigue emocionando: «El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león».

Se puede entreleer claramente que hablaba de un modelo de vida que, con las décadas, se ha vuelto todavía más denso. Había más asfalto, más pantallas y menos horizonte real frente a los ojos.

La coherencia de la forma de vivir de Félix Rodríguez de la Fuente con sus dichos

Félix Rodríguez de la Fuente nació para ser un fiel defensor de la naturaleza. Estudió Medicina en Valladolid y después Odontología en Madrid, pero en 1960 abandonó la consulta dental para dedicarse a la cetrería y a la divulgación.

En 1964 debutó en televisión con un halcón en el puño y una capacidad de fascinar al público que nadie esperaba. De ahí saltó a programas como Fauna y, después, a El Hombre y la Tierra, la serie que lo convirtió en un mito.

Entre 1971 y 1974, las encuestas lo situaban como el español más popular después de Franco. Sus 124 capítulos, rodados en Iberoamérica y Norteamérica, llevaron el lobo ibérico y el halcón peregrino a la sobremesa de millones de hogares.

Con los años, algunos especialistas señalaron que ciertas escenas de sus documentales se rodaron con animales acostumbrados al contacto humano, y no siempre en libertad plena. Sus defensores responden que, sin esa técnica, buena parte de esas imágenes no habría sido posible en los años setenta.

Murió el 14 de marzo de 1980, el día de su cumpleaños, en un accidente de avioneta cerca de Shaktoolik, Alaska, mientras filmaba la carrera de trineos Iditarod. Antes de subir al aparato, dejó una frase que hoy resulta simbólica: «Qué hermoso lugar para morir».

¿Seguimos atrapados en las mismas cárceles confortables?

El movimiento que generó (bautizado en su día como fenómeno Félix) empujó la protección del lobo ibérico y del halcón peregrino, y ayudó a declarar espacios como los parques nacionales de Doñana y Cabrera.

Han pasado más de cuatro décadas desde su muerte, y esas «cárceles confortables» de cemento y cristal sumaron WiFi, notificaciones y pantallas regidas por algoritmos cada vez más afinados. Y lo peor de todo es que lo llevamos encima todo el día.

Probablemente existan muchos estudios al respecto de la postura mencionada arriba, pero el más cercano es el de los datos de Barlovento Comunicación de abril de 2026. Este último señala que cada español dedica de media tres horas y catorce minutos al día a internet, un 13% más que un año antes.

Cuando Rodríguez de la Fuente llevaba cuatro décadas muerto, esa cifra dejó de ser un simple dato de consumo y se convirtió en la prueba exacta de la cárcel que había descrito.