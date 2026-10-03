¿Sabes para qué sirve? Así es como debes usar el cajón que está debajo del horno

El horno es uno de los principales electrodomésticos de una vivienda y ahora varios expertos han desvelado un truco secreto con este aparato como protagonista. Esto se debe al cajón que suele haber bajo esta estancia y que puede servir para calentar los alimentos con el calor residual del horno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la función oculta del horno que te puede ayudar en el día a día.

Tener un horno es obligatorio en casa y, además, siempre será positivo hacer una inversión en este electrodoméstico en el que podrás cocinar todo tipo de productos de una forma sana. En la era de la vida healthy, este elemento es crucial para poder cocinar los alimentos de forma sana, ya que por aquí puede pasar carne, pescado y todo tipo de verduras que quedan horneadas con unas calorías mínimas.

Por ello, varios expertos han avisado sobre una posible función del horno que tengas en casa y lo desconozcas. El espacio protagonista es el cajón que algunos hornos llevan incorporados y que puede tener una función muy útil: calentar los productos que ya has cocinado mientras otros siguen horneándose en la parte de arriba. Es lo que muchos llaman la bandeja inferior de los hornos que son un parte más del mueble de la cocina.

El secreto oculto del cajón del horno

¿Para qué sirve el cajón inferior del horno? Esta es la pregunta que se hacen los expertos de la página web Cocina Delirante permite calentar la comida que sale del horno, permitir que se pueda dorar sin estar dentro de este electrodoméstico o simplemente poder meter los alimentos con un plato, cosa que no es recomendable hacer en el horno. Este efecto de calentamiento se produce porque este cajón es una parte más del horno en el que incluso se puede activar la levadura de panadería o repostería.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las cocinas españolas llevan incorporado un armario de madera justo debajo del horno y, aunque subirá la temperatura después de hornear durante unos minutos, este espacio no está reservado para poder darle otro toque de calor a los alimentos. Este espacio sólo valdrá para dejar en la parte inferior las bandejas de los hornos u otros elementos que puedas considerar.

En el caso de que el pequeño cajón de abajo tenga las mismas características y esté fabricado del mismo material que tu horno, sí que será el espacio que servirá para que puedas darle el último toque de cocción a los alimentos o dorarlos antes de sacarlos a la mesa.