Cielos cubiertos y posibilidad de bruma en el este de Araba inician el día, pero la tarde traerá chubascos fuertes y tormentas en toda la provincia. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, mientras que el viento moderado del sureste cambiará a intervalos del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde de lluvias y ambiente pesado

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, ofreciendo una mañana en la que es probable que nos sorprendan algunas gotas antes de mediodía. La temperatura se mantendrá fresca, rondando los 16 grados y la humedad nos recordará la presencia del agua, creando un ambiente algo pesado. El viento, casi en calma, permitirá que el día transcurra con tranquilidad hasta que las nubes se espesen, presagiando un empeoramiento del tiempo.

Ya por la tarde, la situación cambiará drásticamente y la lluvia se hará protagonista, acompañada de temperaturas que alcanzarán los 25 grados. Con un cielo cubierto y la humedad en aumento, será un momento ideal para resguardarse. A medida que caiga la noche y el sol se despida en el horizonte a las 19:49, la sensación térmica podría sentirse más intensa, dejando una jornada marcada por la inminente llegada de los aguaceros.

Nubes y lluvias con viento fuerte en Baracaldo

La mañana se presenta en Baracaldo con una mezcla de nubes y claros, mientras el viento comienza a mostrar su fuerza. A medida que avanza el día, la atmósfera promete tornarse más inquietante, con lluvias que se intercalan entre ráfagas intensas que pueden hacer temblar a más de uno.

A media mañana, los termómetros marcan 16°C, pero el ambiente se siente más fresco por las ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. La tarde traerá consigo un incremento en la probabilidad de lluvia que alcanzará el 100%, así que es recomendable salir con paraguas en mano. La sensación térmica también descenderá, especialmente al caer la noche, así que no está de más llevar una chaqueta.

Guecho: día fresco y muy lluvioso

Este martes, Guecho amanece con un cielo cubierto y la temperatura mínima se sitúa en 15°C. Desde muy temprano, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 25% hasta mediodía. A medida que avanzan las horas, las nubes se hacen más densas y se espera una lluvia intensa en la tarde-noche, con un 100% de probabilidad. La sensación térmica puede llegar a los 23°C, aunque el ambiente se sentirá bastante húmedo, con niveles de humedad alrededor del 100%.

El viento, con dirección norte y una velocidad media de 10 km/h, no se hará notar mucho, pero se pueden experimentar ráfagas de hasta 25 km/h. Con la salida del sol a las 08:11 y su puesta a las 19:49, el día contará con casi 12 horas de luz, aunque será un día fresco y, sobre todo, muy lluvioso, donde será mejor llevar paraguas.

Santurce: cielo nublado con probable lluvia

Las condiciones para hoy muestran un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 23 grados. A pesar de algunas probables lluvias por la mañana, la tarde se presentará con un cielo más despejado, aunque con un alto potencial de lluvia durante la noche. Los vientos serán suaves, añadiendo un toque de frescura al ambiente.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre durante las horas intermedias, antes de que la lluvia haga su aparición. Aprovechar el tiempo entre la mañana y la tarde permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.

Cielo cubierto y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto, donde la probabilidad de lluvia rondará el 45%, aportando un ambiente fresco con temperaturas alrededor de los 16°C. A medida que avance el día, la situación empeorará y la lluvia se intensificará por la tarde-noche, alcanzando un 100% de probabilidad. Se recomienda salir con paraguas y ropa impermeable, ya que el tiempo nos recordará que la primavera aún guarda sorpresas.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET