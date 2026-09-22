Los expertos en limpieza lo avalan: para empezar a limpiar lo mejor es hacerlo por «lo más sucio, primero el horno y luego el frigorífico»

La cocina representa una de las estancias del hogar donde se acumula la suciedad con mayor facilidad y rapidez. Restos de grasa, salpicaduras, comida y todo tipo de manchas están a la orden del día en encimeras, electrodomésticos, suelos o muebles. Por este motivo, la limpieza cobra una importancia especial, tanto por estética como por higiene.

No obstante, cuando llega la hora de una limpieza detallada, coger un producto limpiador y comenzar a limpiar al azar no es lo más recomendable. Erica Avellaneda, experta en limpieza, contó en el canal de YouTube de Hogarmanía que, cuando toque limpiar, es fundamental seguir un orden para trabajar de manera más óptima, evitando la repetición de tareas y empezando por donde la suciedad esté más incrustada.

Por este motivo, tanto Avellaneda como la youtuber concuerdan en este punto: «Al limpiar la cocina, lo mejor es comenzar por lo más sucio. Primero el horno y luego el frigorífico».

Esta es la opinión de Erica Avellaneda

Avellaneda ha sido la primera experta en limpieza en manifestar la importancia de llevar un orden en cuanto a la limpieza de la cocina. «Siempre comienzo de lo más sucio o más complicado a lo más suave o limpio», afirmó.

Además, comentó que, cuando limpia la cocina, prefiere hacerlo «de dentro hacia afuera», empezando siempre por las áreas más tediosas. Según la especialista, la cocina es una de las habitaciones del hogar que más tiempo demandan por la considerable cantidad de elementos, como cubiertos o cajones, aparte de rincones y superficies.

Es más, la experta añadió que una limpieza profunda puede llevar un día entero, aunque aconseja dividirla en dos o tres días si resulta más cómodo o evita los agobios. También confirmó que siempre empieza a limpiar por el horno.

Cómo recomienda limpiar el horno

Para limpiar el horno correctamente, Avellaneda empieza precalentándolo a 50 ºC para apagarlo posteriormente. Acto seguido, aplica un spray de la marca Pink Stuff con una esponja nanas, frota las manchas y quita el producto con una bayeta húmeda.

Después pasa a la nevera, limpiando el interior con un limpiador neutro o vinagre blanco de limpieza. La especialista también saca los cajones y estantes del frigorífico y los lava en el fregadero con lavavajillas. Un factor clave que aporta es que las piezas de cristal deben lavarse siempre con agua fría para evitar su rotura por cambios bruscos de temperatura. A continuación, prosigue con la vitrocerámica, encimera, azulejos, fregadero, muebles y finaliza barriendo y fregando el suelo.

Esta es la manera de actuar de la experta de Hogarmanía

La segunda experta también comienza la limpieza por el horno, que es uno de los elementos donde más suciedad se acumula. Igual que Avellaneda, lo precalienta porque sostiene que los productos desengrasantes «funcionan mucho mejor en caliente». Después, aplica una solución compuesta de agua, amoniaco y un chorrito de lavavajillas.

Cuando acaba con el horno, sigue con otros electrodomésticos y áreas expuestas a la grasa. En cuanto al microondas, la especialista pone un cuenco con agua y limón troceado durante un minuto para reducir los malos olores y ablandar la suciedad. Inmediatamente, limpia la campana extractora, vitrocerámica, encimera, frentes, armarios y también finaliza con el suelo, como hace Avellaneda.