Los expertos en felinos coinciden: la memoria de los gatos está condicionada por la frecuencia con la que salen a la calle

Los expertos veterinarios se han pronunciado sobre una de las grandes cualidades de los gatos: la memoria. Estos animales tienen una gran capacidad para retener recuerdos a nivel emocional y espacial que se puede incrementar a medida que exploran el exterior y el contacto con nuevos estímulos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la memoria de los gatos y la forma en la que sus neuronas pueden acaparar más recuerdos.

«¿Cómo es la memoria de los gatos? Los gatos tienen memoria y tienen más de lo que te imaginas», explica la cuenta @expertoanimal, que ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que desvela uno de los grandes secretos desconocidos de los gatos: la gran capacidad de memoria que tienen tanto a nivel espacial como emocional. «Pueden recordar dónde está su comida, tus rutinas e incluso experiencias emocionales durante años. Su memoria es selectiva y está ligada a lo que realmente les importa… ¡Y sí, eso te incluye a ti!», escriben estos expertos en su vídeo publicado en la red social TikTok.

Los expertos hablan sobre la memoria de los gatos

«Aunque parezca que están en su propio mundo, en realidad recuerdan muchísimas cosas. Saben dónde está su comida, quién los alimenta y hasta reconocen tus rutinas diarias», comienzan diciendo estos expertos en su vídeo en el que también dejan claro que los gatos «son muy sensibles a los cambios». «Si algo en casa se cambia de lugar, lo notan y lo recuerdan», apuntan.

@expertoanimaloficial ✨ ¿Sabías que los gatos tienen más memoria de la que imaginas? 🐱 Pueden recordar dónde está su comida, tus rutinas e incluso experiencias emocionales durante años. 💡 Su memoria es selectiva y está ligada a lo que realmente les importa… ¡y sí, eso te incluye a ti! ❤️ ¿Tu gato también te sigue por toda la casa? 🏠 Cuentanos en los comentarios si sabías qué recuerdan los gatos 👇 #Gatos #CuriosidadesDeGatos #MemoriaFelina #AmorGatuno #GatitosTikTok #DatosCuriososGatos #PetTok ♬ sonido original – ExpertoAnimal

Estos veterinarios expertos también informan de que los gatos «tienen más neuronas para la memoria que los perros, unas 300 millones». «Eso les permite recordar cosas durante horas y las experiencias más importantes la recuerdan durante años», cuenta a la vez que deja claro que: «Su memoria no funciona como la nuestra; no guardan cada detalle, sino solo lo que les importa. Es como si tuvieran un archivador. Lo que les sirve lo guardan y lo que no, lo desechan».

«Tienen una memoria muy selectiva y aquí entra lo interesante. Su memoria está ligada a las emociones. Si juegas con tu gato y lo acaricias o le haces sentir seguro, eso queda grabado en su memoria. Si alguna vez lo asustante, también lo recordará», informan los expertos de este vídeo que resumen: Los gatos sí tienen memoria y sobre todo emocional y espacial. Saben dónde está su comedero, su arenero y hasta tus horarios».

«Así que si te busca, te recibe en la puerta o te sigue, no es casualidad», dicen en este vídeo sobre la memoria de los gatos, que podrá crecer incluso saliendo más al exterior y conociendo mapas nuevos fuera de casa, donde también su cerebro recibirá más estímulos.