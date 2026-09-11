Óscar López politiza las fiestas de Móstoles: monta un acto para presentar a la candidata que eligió a dedo

Óscar López ha politizado las fiestas patronales de Móstoles. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital protagonizará este domingo, última jornada de las fiestas en honor a la Virgen de los Santos, la presentación de Juana López Pagán, la candidata a la Alcaldía que él mismo ha escogido y que ha sido proclamada sin que la militancia llegara a votar.

Los socialistas han fijado el acto en plenas celebraciones patronales, que se desarrollan del 4 al 13 de septiembre y cuyo día grande, el 12, es festivo local. El PSOE de Móstoles llegó a solicitar al Ayuntamiento un espacio municipal para el 19 de septiembre, con las fiestas ya concluidas, pero ha optado por hacer coincidir la puesta de largo de su candidata con los festejos.

No es la primera vez que López utiliza una jornada festiva en clave de partido. El pasado 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, el PSOE-M organizó un acto propio y paralelo con tono de precampaña en el Parque del Oeste. Al mismo tiempo, redujo su presencia en la celebración oficial de la Puerta del Sol a la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.

La designación de López Pagán ha sido una operación dirigida desde la dirección regional. La dirigente ha sido proclamada candidata este lunes al ser la única aspirante presentada, por lo que no ha habido votación. El secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, ha reconocido que la búsqueda de la candidata la ha trabajado directamente con Óscar López.

Martín ha renunciado a encabezar la lista después de que, según fuentes socialistas, López le trasladara que ningún militante con procedimientos judiciales abiertos formaría parte de la candidatura. Martín está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en el denominado caso ITV, pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Las mismas fuentes sostienen que, a cambio de su apoyo, conservaría la Secretaría General y el control de la Ejecutiva local.

López Pagán, murciana de nacimiento y militante del PSOE de Las Rozas, no ha sido concejala en Móstoles ni ha formado parte de la estructura de la agrupación local. Su nombramiento ha causado sorpresa en sectores socialistas, donde, según fuentes del partido, «no ha caído bien». La ex alcaldesa Noelia Posse le ha recordado que Móstoles es una ciudad que hay que «conocer, escuchar y respetar». Posse ha atribuido la decisión a Óscar López y a Álex Martín.

Tal y como publicó este diario, López Pagán ocupa desde el 28 de diciembre de 2023 la dirección del Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad. Ese órgano gestionó el sistema de pulseras antimaltrato durante el periodo en el que fallaron. El cambio de operador a comienzos de 2024 provocó la pérdida de datos anteriores a marzo de ese año, lo que derivó en absoluciones y sobreseimientos de maltratadores, según denunció la Fiscalía General del Estado. El escándalo terminó con la reprobación de la ministra Ana Redondo en el Congreso, sin que nadie del equipo de la Secretaría de Estado haya dimitido.

Además, la candidata ha asegurado este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser que no piensa abandonar sus funciones en el Ministerio de Igualdad. Compaginará así su cargo en el Gobierno con la precampaña y no se dedicará en exclusiva a la ciudad que aspira a gobernar, en manos del popular Manuel Bautista.