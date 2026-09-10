Ayuso ‘felicita’ al etarra Parot por su libertad tras 82 asesinatos «gracias a los cambalaches de Sánchez»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tirado de ironía en su discurso del Debate del Estado de la Región y ha felicitado por su libertad al etarra Henri Parot, que se suma a la lista de terroristas que logran salir de la cárcel sin arrepentimiento. Parot cuenta con 82 asesinatos bajo su responsabilidad y condenas cercanas a los 4.800 años de prisión, pero ha conseguido el tercer grado gracias al Gobierno Vasco y, en concreto, al Departamento vasco de Justicia, que dirige la socialista María Jesús San José.

Ayuso, hilando con una mención a los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido seguir «hablando de socios» y ha querido «dar la enhorabuena al etarra Henri Parot por conseguir, gracias a los cambalaches del presidente y a través de una consejera socialista, que disfrute el tercer grado».

La presidenta madrileña ha incidido en que Parot, entre otros crímenes, fue el responsable de «volar la casa cuartel de Zaragoza», un suceso que ha calificado como «uno de los atentados más brutales de la historia de la banda terrorista» ETA.

Parot, de 68 años y nacionalidad francesa, es uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, con condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos.

El asesino Parot, que ha logrado el tercer grado merced a los socios de Sánchez y a miembros de su partido, pese a no mostrar signos de arrepentimiento, fue integrante del denominado Comando Argala, responsable de algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA. Entre ellos se encuentra la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, y otras 88 resultaron heridas. Fue condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato.