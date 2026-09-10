Ayuso sobre Sánchez: «El que se llama a sí mismo perro sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este jueves un demoledor ataque contra Pedro Sánchez durante su intervención en la primera jornada del debate sobre el estado de la región, en el que ha vinculado directamente al jefe del Ejecutivo con el manejo de la invasión migratoria en Ceuta y con la reciente desclasificación de documentos de los servicios de inteligencia. «El que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio», ha dicho.

Ayuso ha comenzado su intervención calificando de «invasión» los sucesos registrados en la ciudad autónoma, a la que considera un ataque directo a la soberanía nacional. «La invasión de Ceuta atenta contra nuestra soberanía y nuestros intereses como nación», ha afirmado la presidenta madrileña, que ha denunciado lo que describe como «el abandono deliberado» de la integridad territorial española por parte del Gobierno central.

La dirigente popular ha ido más allá al señalar directamente al Ejecutivo de connivencia con el país vecino. Según Ayuso, se trata de «una pasividad, sin embargo, cómplice con Marruecos, quien ha atacado a España sin resistencia alguna».

En este sentido, la presidenta madrileña ha recordado que la única reacción del presidente y de su equipo ante los hechos «ha sido ignorar alertas previas», en referencia a los avisos que, según ha denunciado, el Ejecutivo tenía sobre las intenciones de Marruecos.

Durante su discurso, Ayuso también ha hecho referencia a la desclasificación de documentos oficiales ordenada por el propio Sánchez. «Sánchez desclasificó ayer documentos del CNI y de la Policía Nacional que directamente le inculpan por no hacer nada ante el aviso de invasión de Marruecos», ha sostenido la presidenta, quien ha avanzado que el asunto podría tener recorrido en los tribunales: «Ya veremos el recorrido judicial que esto tiene».

En esta misma línea, la líder regional ha acusado a Pedro Sánchez de ser un presidente «ausente» y «chantajeado por intereses inconfesables». Una acusación con la que ha tratado de explicar la actitud del Gobierno hacia Rabat. Según Ayuso, esta sería la razón por la que el jefe del Ejecutivo evitaría «responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos», en alusión directa a Marruecos.

«Han mostrado una actitud vasalla exigiendo respeto para ese país, mientras omiten la firmeza necesaria para hacer que se respete a España», ha denunciado la presidenta madrileña, que ha reclamado al Gobierno una posición de mayor firmeza en defensa de los intereses y la soberanía nacional.