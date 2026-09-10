Los invasores siembran el terror en Ceuta: incendian cinco coches y varios contenedores frente a un colegio

Los invasores de Ceuta siembran el terror en la ciudad autónoma y, en las últimas horas, varios inmigrantes ilegales, de los alrededor de 20.000 que aún permanecen en las calles ceutíes, han quemado varios vehículos y contenedores frente a una zona escolar, provocando un incendio en el barrio del Príncipe. La tensión se incrementa más de un mes después de la invasión y la preocupación de los ceutíes aumenta hasta el extremo con unos incidentes que suben de nivel.

La intensidad de las llamas ha provocado que varios residentes de la zona hayan tenido que salir de sus casas, con extrema preocupación. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han personado en la zona.

Cabe destacar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el miércoles en la entrevista concedida a TVE que los ciudadanos de Ceuta deben acostumbrarse a su «realidad estructural», mientras que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, aseguró el martes que los ceutíes sufren una sensación de «inseguridad subjetiva». Todo ello, mientras el Ejecutivo no aporta cifras de los inmigrantes ilegales que aún permanecen en Ceuta y se justifica asegurando que es «imposible» calcularlo.

Si bien los incendios de algún coche en este barrio no representan una gran novedad, con este suceso en la madrugada del miércoles al jueves sí queda en evidencia que la entrada masiva de inmigrantes ilegales, de los cuales muchos se alojan en El Príncipe, ha supuesto un incremento de la peligrosidad en el barrio, así como en toda la ciudad de Ceuta.

Incendios, robos y agresiones sexuales

A los incendios de coches y contenedores hay que sumar los robos por parte de inmigrantes ilegales asentados desde el 30 de julio, día de la entrada masiva, en varias zonas de Ceuta. OKDIARIO ha contado en exclusiva que uno de los invasores, que intentaba robar a una mujer que salía del supermercado, le dislocó la rodilla al militar que la defendió.

Además, las cifras de mujeres, en su mayoría menores de edad, atendidas por agresión sexual continúan aumentando y en las últimas horas se han denunciado dos nuevos ataques cerca de la Playa del Trampolín y a escasos metros del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se encuentran muchos de los invasores, bien atendidos y conectados a internet después de que el Gobierno haya instalado una enorme antena. La cifra se eleva a 25 agresiones sexuales denunciadas desde la invasión.