Un invasor que intentaba robar a una mujer que salía del Mercadona le disloca la rodilla al militar que la defendió

Un invasor de Ceuta que intentaba robar este miércoles a una mujer que salía del Mercadona le ha dislocado la rodilla a un militar que acudió a defenderla. Un suceso que desmonta una vez más la «normalidad» de la que habla el Gobierno de Pedro Sánchez y que «la sensación de inseguridad es subjetiva», como afirma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tanto policías como guardias civiles y militares están siendo atacados salvajemente por parte de los inmigrantes ilegales. Y cada día con más violencia.

Según ha podido saber OKDIARIO, un grupo de ilegales marroquíes estaba robando el bolso a una mujer a la salida del supermercado. Una patrulla de militares ha presenciado los hechos, y «al bajar del vehículo para atraparlos, uno de los invasores ha arremetido contra uno de los efectivos a patadas, para escabullirse, dislocándole la rodilla». Tras los hechos, los ilegales han logrado escapar sin ser identificados.

El afectado es de Regulares y estaba apoyando a compañeros de Caballería.

Atacado con un arma blanca

Este martes, otro invasor marroquí atacó a un militar de Regulares con un arma blanca en la playa del Trampolín, copada de campamentos ilegales. En este caso, el agresor fue detenido. Estos hechos ocurrieron cuando un grupo de militares intervino para sofocar una pelea entre los invasores. Ante ello, un marroquí se revolvió contra uno de los efectivos arma en mano.

Afortunadamente, los militares lograron reducirlo, sin que el caso llegara a mayores, y lo entregaron a la Policía acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad. Tras pasar a disposición judicial, ha sido expulsado.

El pasado domingo también fue atacada una patrulla de Regulares, a las 22:30 horas, a las puertas de un supermercado Covirán, en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil. Cuando uno de los militares «trató de identificar a un ilegal por algo que había hecho», éste respondió «con un forcejeo con el que llegó a tirar al suelo al militar, provocándole una luxación de codo». El suceso se saldó con el atacante detenido.

Tres horas más tarde, en el barrio del Príncipe Felipe, un grupo de invasores también atacó a una patrulla de legionarios con espray de pimienta, logrando alcanzar a uno de ellos, que precisó de atención médica. Esta agresión también acabó con un arrestado, y como la anterior, fue silenciada.

El Gobierno intenta ocultarlas

Como ha revelado este miércoles OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta ocultar las agresiones a los militares a manos de los invasores de Ceuta: los efectivos han recibido la orden verbal de callar, por lo que ahora impera la ley del miedo y algunas de ellas no trascienden.

«Se está intentando por parte de algunas unidades acallar al personal para que no digan que están siendo agredidos», declara a OKDIARIO Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME).

«Los militares ya no nos transmiten lo que está ocurriendo porque tienen miedo a represalias, tales como informes de cualificación personal negativos, no renovación de compromiso, la no propuesta para medallas y condecoraciones, ser excluidos de cursos y amonestaciones por escrito, como se les ha insinuado», precisa.

Además, desde ATME informan que «muchos de los militares agredidos llevan muy poco tiempo en las Fuerzas Armadas, entre un año y medio y dos años, y es por ello que consiguen meterles el miedo en el cuerpo, cosa que con los veteranos, no ocurriría».

Lejos de mejorar la situación, la tensión en Ceuta se incrementa cada día. De los 80.000 inmigrantes que asaltaron a la ciudad autónoma los pasado 30 y 31 de julio, aún permanecen más de 20.000, según el cálculo de OKDIARIO in situ.

Y en su mayoría, siguen sin ser filiados, reseñados y sin quedar registrados en las bases de datos de la Policía, lo que impide llevar a cabo las devoluciones, así como detectar si tienen prohibiciones de entrada, requisitorias judiciales o antecedentes en otros países.

59 ataques y 38 agresiones sexuales

Según ha podido saber OKDIARIO, en estos 41 días desde la invasión ya se han presentado ante la Policía 59 denuncias contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración.

Las agresiones sexuales también van en aumento. En esta semana ya hay constancia de tres, una de ellas con penetración. En su mayoría, las agresiones han sido cometidas contra compañeras de asalto, niñas y jóvenes. También han sido víctimas de agresiones sexuales dos mujeres ceutíes, como ha revelado en exclusiva este diario, así como una joven subsahariana y un marroquí.

Los policías reciben a diario llamadas de agresiones sexuales, no dan abasto. Sin embargo, «no todas afloran y por miedo, muy pocas víctimas presentan denuncia», declaran a este diario fuentes policiales. En el caso de las menores, actúa la Fiscalía.

«Es escalofriante lo que está sucediendo a diario en las calles de Ceuta, cada día hay una violación», declara a OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía. Y subraya que «Ceuta está muy lejos de ser normal y segura».