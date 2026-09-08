Grave incendio en el monte de la Tortuga de Ceuta, tomado por asentamientos de invasores

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ceuta trabajan desde aproximadamente las 21:00 de este martes en un grave incendio forestal declarado en el entorno del Monte de la Tortuga, en la zona de García Aldave, una zona tomada por invasores.

Fuentes de la ciudad autónoma han confirmado la intervención, aunque de momento no se han facilitado más detalles sobre la extensión o la gravedad del fuego, ya que los trabajos acaban de comenzar.

Esta zona de monte es una de las áreas de la ciudad donde, desde la entrada masiva de migrantes de finales de julio, se han instalado numerosos asentamientos irregulares.