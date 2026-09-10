Última hora de la actualidad política en directo hoy | Marruecos ocultó al Gobierno y a la Guardia Civil la instalación de la nueva puerta en Ceuta
Los avisos del CNI, la actuación de Marruecos y la tensión entre Moncloa y Zarzuela marcan la agenda política de este jueves
La actualidad política arranca este jueves marcada por la crisis migratoria de Ceuta y, especialmente, por las dudas que deja la documentación desclasificada por el Gobierno sobre el asalto masivo a la frontera del pasado 30 de julio.
Los informes y comunicaciones del CNI confirman que los servicios de inteligencia habían detectado movimientos y alertado de convocatorias en redes sociales, aunque el Ejecutivo sostiene que no recibió una alerta concreta sobre la magnitud de lo que finalmente ocurrió.
La oposición acusa al Gobierno de no haber atendido las advertencias, mientras desde la Delegación del Gobierno en Ceuta se insiste en que aquella comunicación del CNI no constituía un aviso formal. A esta disputa política se suman nuevas informaciones sobre la actuación de Marruecos, la instalación de una nueva puerta en la frontera del Tarajal y la creciente tensión entre Moncloa y Zarzuela, después de la reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el rey Felipe VI y la cúpula militar.
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Sánchez y sus socios aprobarán hoy en el Congreso la ley para nacionalizar saharauis
En plena crisis migratoria por la invasión a Ceuta de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes, el Congreso de los Diputados aprobará este jueves, presumiblemente, la ley para nacionalizar saharauis.
La norma podría beneficiar a unas 80.000 personas y permitirá a sus descendientes en primer grado optar también a la nacionalidad.
Podemos critica al Gobierno por criticar el «evidente» papel de Marruecos en la invasión
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha criticado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez «está negando» la «evidente» participación de Marruecos en la invasión de Ceuta y que «da igual» la información que publique sobre la entrada masiva de inmigrantes.
El CNI avisó del asalto a Ceuta y el Gobierno se enfrenta a nuevas preguntas
La publicación de los documentos desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta abre este jueves un nuevo frente político para el Gobierno de Pedro Sánchez. Las comunicaciones del CNI muestran que el 29 de julio se alertó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de convocatorias en redes sociales para entrar en la ciudad, aunque el Ejecutivo sostiene que aquellos mensajes no anticipaban la dimensión que acabaría teniendo el asalto. La oposición reclama responsabilidades y pone el foco en si las advertencias fueron suficientemente valoradas, mientras crece también la presión sobre la actuación de Marruecos y la gestión de la frontera.
Cristina Pardo acorrala a Puente: «¿Usted se cree esto que me dice?»
La periodista Cristina Pardo puso freno a las respuestas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista en la noche del miércoles en Antena 3. «¿Usted se cree esto que me está diciendo?«, dijo la presentadora en respuesta a las justificaciones del dirigente socialista sobre la invasión a Ceuta y otros asuntos.
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