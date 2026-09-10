Última hora de la actualidad política en directo hoy | Marruecos ocultó al Gobierno y a la Guardia Civil la instalación de la nueva puerta en Ceuta

La actualidad política arranca este jueves marcada por la crisis migratoria de Ceuta y, especialmente, por las dudas que deja la documentación desclasificada por el Gobierno sobre el asalto masivo a la frontera del pasado 30 de julio.

Los informes y comunicaciones del CNI confirman que los servicios de inteligencia habían detectado movimientos y alertado de convocatorias en redes sociales, aunque el Ejecutivo sostiene que no recibió una alerta concreta sobre la magnitud de lo que finalmente ocurrió.

La oposición acusa al Gobierno de no haber atendido las advertencias, mientras desde la Delegación del Gobierno en Ceuta se insiste en que aquella comunicación del CNI no constituía un aviso formal. A esta disputa política se suman nuevas informaciones sobre la actuación de Marruecos, la instalación de una nueva puerta en la frontera del Tarajal y la creciente tensión entre Moncloa y Zarzuela, después de la reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el rey Felipe VI y la cúpula militar.

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