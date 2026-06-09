El PP reclama al Gobierno el expediente de la homologación ‘exprés’ del título del ‘hermanísimo’
El hermano de Pedro Sánchez logró la homologación en apenas unos días
El Grupo Parlamentario Popular ha dirigido una petición de documentación al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, en la que reclama el «expediente completo de reconocimiento de homologación» del título de David Sánchez, hermano del presidente socialista.
Sánchez, procesado por los delitos de tráfico de influencias y malversación por la creación y adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz, logró homologar en apenas unos días sus títulos universitarios rusos. Estos diplomas serían esenciales, años después, para lograr su puesto de alta dirección, por el que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.
La celeridad con la que consiguió homologar en España sus titulaciones en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov ha llamado la atención de las acusaciones populares durante el juicio.
En mayo de 2005, David Sánchez logró el título de Director de Orquesta por el conservatorio ruso. La traducción jurada al castellano está fechada el 8 de noviembre de 2010. Apenas unos días después, el 23 de ese mismo mes, logró la convalidación por el Ministerio de Educación español: la homologación al Título Superior de Música en la especialidad de Dirección de Orquesta, «equivalente a todos los efectos al título de licenciado universitario».
Más llamativa aún fue la homologación de su título de Composición. La traducción del diploma está fechada el 21 de septiembre de 2010, y la homologación, el 27. Sólo seis días después.
Lo habitual es que el proceso tarde varios meses. En ocasiones, años. Cabe destacar también que los títulos originales en ruso, o sus copias compulsadas, nunca fueron aportadas por el hermano de Sánchez durante el proceso para la adjudicación de la plaza, en 2017.
En el momento de la homologación de estos títulos el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, actual Defensor del Pueblo y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ya con Sánchez en el poder.
Igualmente, el PP plantea varias preguntas por escrito al Gobierno. En concreto, quieren conocer «cuál es el plazo medio de resolución de expedientes de homologación de títulos extranjeros universitarios y no universitarios desde 2010 a la actualidad».
También preguntan «cuántos expedientes de homologación de títulos extranjeros universitarios y no universitarios se han resuelto en el plazo inferior al legalmente establecido desde 2010 a la actualidad» y «cuántos se han resuelto en un plazo de 15 días o inferior».