El PP reclama al Gobierno el expediente de la homologación ‘exprés’ del título del ‘hermanísimo’

El Grupo Parlamentario Popular ha dirigido una petición de documentación al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, en la que reclama el «expediente completo de reconocimiento de homologación» del título de David Sánchez, hermano del presidente socialista.

Sánchez, procesado por los delitos de tráfico de influencias y malversación por la creación y adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz, logró homologar en apenas unos días sus títulos universitarios rusos. Estos diplomas serían esenciales, años después, para lograr su puesto de alta dirección, por el que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La celeridad con la que consiguió homologar en España sus titulaciones en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov ha llamado la atención de las acusaciones populares durante el juicio.

En mayo de 2005, David Sánchez logró el título de Director de Orquesta por el conservatorio ruso. La traducción jurada al castellano está fechada el 8 de noviembre de 2010. Apenas unos días después, el 23 de ese mismo mes, logró la convalidación por el Ministerio de Educación español: la homologación al Título Superior de Música en la especialidad de Dirección de Orquesta, «equivalente a todos los efectos al título de licenciado universitario».

Más llamativa aún fue la homologación de su título de Composición. La traducción del diploma está fechada el 21 de septiembre de 2010, y la homologación, el 27. Sólo seis días después.