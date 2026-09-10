La hermana de Puente con Bolaños el día que el Supremo le vapulea por el pucherazo que preparaba con la Ley de Nietos

Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acudido este jueves junto a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al acto de apertura del año judicial el mismo día que el Tribunal Supremo le ha vapuleado con los autos que paralizan la denominada Ley de Nietos, a través de la que el Gobierno que preside Pedro Sánchez intentaba un pucherazo para las elecciones generales de 2027.

En calidad de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, cargo que ostentó desde enero de 2020 hasta noviembre de 2023​, Sofía Puente fue la encargada de rubricar la instrucción llamada a permitir que los nietos y bisnietos de emigrantes españoles, de antes de la Guerra Civil, optaran a la nacionalización a través de la denominada Ley de Memoria Democrática y también conocida como Ley de Nietos.

Puente ha acudido junto a su superior, Félix Bolaños, al acto de apertura del año judicial, celebrado precisamente en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal decidió el miércoles estimar la medida cautelar solicitada por las formaciones políticas Vox e Iustitia Europa y, por ende, ordenó la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

Este viernes, dos días después de la resolución, se ha conocido el auto de la Sala de lo Contecioso-Administrativo, en el que se recoge que la Ley de Nietos cuenta con un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la ley afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones generales.

Asimismo, se recoge que la ley podría causar «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».

Por tanto, el Tribunal Supremo ha optado por la suspensión cautelar de la Ley de Nietos y deja en evidencia, entre otros, a Sofía Puente, alto cargo del Gobierno de Sánchez encargada de firmar la orden para nacionalizar a nietos de falsos exiliados a través de la norma.

Querella contra Sofía Puente

Tanto Vox como HazteOir se han querellado contra Sofía Puente por la instrucción que, en octubre de 2022, abrió la puerta a la nacionalización masiva de descendientes de españoles emigrados al amparo de la paralizada Ley de Memoria Democrática. Este viernes, la organización HazteOir ha presentado, en el Juzgado de Instrucción n.º 35 de Madrid, aprovechando el varapalo del Tribunal Supremo, una ampliación de la querella contra Sofía Puente por la Ley de Nietos.