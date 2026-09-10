Puente se queda en blanco sobre Ceuta y Cristina Pardo lo remata: «¿Usted se cree esto que me está diciendo?»

La periodista Cristina Pardo acorraló este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una entrevista en la que le interrogó por la gestión del Gobierno sobre la avalancha migratoria en Ceuta y por la ausencia de Pedro Sánchez, que estuvo de vacaciones durante los momentos más críticos de la invasión. «¿Usted se cree esto que me está diciendo?», cuestionó la presentadora en respuesta a las justificaciones del dirigente socialista.

Pardo arrancó el programa La Mesa de Antena 3 recordando al ministro sus propias palabras en redes sociales. El pasado 1 de agosto, Puente publicó un mensaje en el que daba por resuelta «otra crisis más» gracias a la gestión de Sánchez, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba ese mismo día que se estaba «alcanzando la normalidad» en la ciudad autónoma.

Pardo fue directa: «¿Mentían ustedes? ¿O considera que el 1 de agosto ya estaba resuelta la crisis de Ceuta?». Puente trató de rebajar el alcance de su publicación, alegando que se trataba de «una precipitación fruto de la información» que manejaba en ese momento, cuando se le trasladó que el grueso de los migrantes que habían entrado el día anterior ya había regresado.

‼️ Óscar Puente, retratado por una periodista de Antena 3 al justificar las vacaciones de Sánchez y asegurar que no hace falta estar presente para estar «al pie del cañón»: «¿Con los incendios sí y con Ceuta no?». 📺 ‘La Mesa’. pic.twitter.com/ybkmC7lnzU — okdiario.com (@okdiario) September 10, 2026

La periodista no se conformó con la explicación y fue más allá, poniendo el foco directamente sobre el jefe del Ejecutivo: «¿Cree que Pedro Sánchez también lo pensó y por eso se fue de vacaciones y nunca más volvió?».

El ministro, lejos de esquivar la cuestión, defendió sin fisuras el derecho del presidente a disfrutar de su descanso estival. Puente calificó de «infinita crueldad» cuestionar que Sánchez, «como el resto de los mortales», pueda tomarse vacaciones. Además, negó que la distancia física implique desconexión de la gestión. «Porque un político está de vacaciones no está al pie del cañón porque no esté físicamente en el despacho», señaló, asegurando que el presidente «lleva el despacho en su bolsillo, como hacemos todos los políticos».

Fue en este punto cuando Cristina Pardo desplegó su golpe más certero, recordando al ministro su propia contradicción. La periodista rescató unas declaraciones de Puente del verano pasado, cuando los incendios asolaban Castilla y León y el ministro censuraba con dureza al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, entonces también de vacaciones. En aquel momento, Puente llegó a afirmar que «las vacaciones están sobrevaloradas» y exigió que Mañueco «se vuelva de Cádiz».

«Ha debido cambiar usted de opinión otra vez», le espetó Pardo, evidenciando el doble rasero del ministro socialista, que exige presencialidad a los rivales políticos del PP mientras defiende la ausencia de su propio presidente ante una crisis de Estado como la vivida en Ceuta.

La periodista remató la entrevista con una pregunta que resume el tono de todo el enfrentamiento: «¿Usted se cree esto que me está diciendo?», en referencia a los sucesivos intentos del ministro por justificar la actuación del Gobierno tanto en la gestión de la crisis migratoria como en la ausencia de Sánchez durante la misma.

Durante la entrevista, Pardo también reprochó al Ejecutivo su relación con los servicios de inteligencia, subrayando que desde el Gobierno «hablan peor de los servicios secretos que de Marruecos», una crítica que resume el malestar de la oposición y de buena parte de la opinión pública ante la gestión de la crisis en la ciudad autónoma.