El Gobierno vuelve a dejar en evidencia su gestión económica aunque presuma de subidas y de acompañar a los asalariados en un momento en el que los precios no dejan de subir. Sin embargo, la realidad del bolsillo español contrapone el relato del Ejecutivo.

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,04% en agosto, ligeramente por encima de la subida del 3,02% del mes anterior, pero casi 1,3 puntos por debajo del IPC de agosto, cuya tasa interanual se situó en el 4,3% a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme la próxima semana el dato definitivo.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el dato de agosto la subida salarial media en convenio encadena cuatro meses consecutivos en el entorno del 3%.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Subidas en función de la inflación

Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%.

De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación. La mayor parte de los convenios registrados hasta agosto en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2026.

En concreto, hasta el octavo mes del año se han registrado un total de 2.889 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los que sólo 572 se han firmado entre enero y agosto de este año, con una subida salarial media del 3,72%, casi seis décimas por debajo del dato de inflación adelantado de agosto. El resto de convenios, 2.317, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 2,91%.

El 60% no tiene revisión salarial

En total, los 2.889 convenios registrados hasta los ocho primeros meses del año daban amparo a más de 8,8 millones de trabajadores. Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta agosto no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo.

En concreto, de los 2.889 convenios contabilizados, sólo el 29,9% (863 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 604 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a 3,48 millones de trabajadores de los más de 8,8 millones amparados por los convenios registrados hasta agosto, el equivalente al 39,3% del total.

Así, seis de cada diez trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en cerca de 18 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta agosto, 2.136 eran de empresa, con efectos sobre 506.409 trabajadores y una subida salarial media del 2,60%; 695 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 8,1 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 3,08%, y 57 eran convenios de grupos de empresas, con efectos sobre 145.140 trabajadores y una subida salarial media del 2,26%.

Jornada media

La jornada media pactada en convenio se situó hasta agosto en 1.740 horas anuales por trabajador (1.700,5 horas en los convenios de empresa, 1.749,2 horas en los de grupo de empresas y 1.742,3 en los convenios sectoriales).

En promedio semanal, esta jornada de 1.740 horas anuales equivale a 38,11 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts el año pasado y que los sindicatos siguen teniendo como uno de sus objetivos prioritarios.

A la luz de los datos de agosto, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,25 horas semanales, ligeramente por debajo del objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar la jornada hasta las 37,5 horas. En los convenios de grupos de empresa, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,3 horas, mientras que en los sectoriales la jornada media semanal es de 38,16 horas.

La estadística de Trabajo revela además que hasta agosto se registraron 281 inaplicaciones de convenios, por encima de las 256 registradas en el mismo periodo de 2025 (+9,7%).

Estos ‘descuelgues’ afectaron a un total de 13.221 trabajadores, frente a los 11.895 afectados hasta agosto de 2025, lo que supone un aumento del 11,1%. El ‘descuelgue’ de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.