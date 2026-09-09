Cuerpo miente: dice que los salarios reales suben un 1% al año pero el INE refleja solo un 0,11%

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha utilizado este miércoles la sesión de control al Gobierno para presumir de la evolución de los salarios durante el mandato de Pedro Sánchez con una afirmación que choca con los datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuerpo ha asegurado en el Congreso que, entre 2018 y 2025, los salarios reales de los españoles han aumentado un 1% «año tras año», frente al 0,2% anual que, según sus cálculos, crecieron entre 2014 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. «Cinco veces más», ha resumido el vicepresidente para defender la política económica del Ejecutivo.

Sin embargo, si se utiliza la Encuesta Anual de Coste Laboral para medir los salarios efectivamente pagados por las empresas y se descuenta la inflación, el resultado es muy diferente.

Según el INE, los «sueldos y salarios» ascendían en 2018 a 23.003,23 euros brutos anuales por trabajador. En 2025 alcanzaron los 28.410,78 euros.

Es decir, los salarios aumentaron nominalmente un 23,5% durante esos siete años. Sin embargo, prácticamente toda esa subida desaparece al descontar el incremento acumulado de los precios.

Del 1% de Cuerpo al 0,11%

La mejora del salario real medio entre 2018 y 2025 se limita así aproximadamente al 0,8% acumulado en todo el periodo.

Anualizada, esa subida equivale a aproximadamente un 0,11% al año, apenas una décima parte del 1% anual del que ha presumido Cuerpo en el Congreso.

La diferencia no es menor. Si los salarios reales hubieran aumentado efectivamente un 1% cada año durante siete ejercicios, el incremento acumulado del poder adquisitivo sería de aproximadamente un 7,2%.

La Encuesta Anual de Coste Laboral ajustada por el IPC arroja, en cambio, alrededor de un 0,8%.

La explicación de semejante diferencia está en el indicador escogido. Cuerpo no utiliza la Encuesta Anual de Coste Laboral para realizar su comparación, sino magnitudes procedentes de la Contabilidad Nacional, que permiten medir la remuneración desde otra perspectiva.

La Encuesta mide directamente los costes laborales soportados por las empresas y desglosa específicamente los «sueldos y salarios» correspondientes a cada trabajador.

Por tanto, la afirmación genérica de que «los salarios» han ganado un 1% de poder adquisitivo cada año no coincide con lo que muestra esta estadística salarial del propio INE cuando se compara el salario anual medio con la evolución de los precios.

En julio decía que habían subido un 3,6%

Además, la afirmación realizada este miércoles por Cuerpo tampoco encaja con la cifra que el propio vicepresidente ofreció hace apenas dos meses.

En una entrevista publicada en julio, Cuerpo explicó expresamente que utilizaba «los datos de Contabilidad Nacional» y cifró en torno al 3,6% el crecimiento del salario real entre 2018 y 2025.

Un incremento acumulado del 3,6% durante siete años equivale aproximadamente a un 0,51% anual compuesto, prácticamente la mitad del 1% anual que ahora reivindica.

Y un crecimiento del 1% anual durante siete ejercicios supondría aproximadamente un 7,2% acumulado, el doble de aquel 3,6%.

De esta forma, las propias cifras utilizadas por Cuerpo han cambiado sustancialmente en apenas dos meses.

La fotografía que ofrece la Encuesta Anual de Coste Laboral es todavía más modesta: desde la llegada de Sánchez a Moncloa, el salario medio habría ganado alrededor de un 0,11% de poder adquisitivo por año, frente al 1% anual defendido por el vicepresidente.