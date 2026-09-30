Gonzalo Bernardos, economista, augura lo que va a pasar con el combustible en España: «Veremos la gasolina y el gasóleo por encima de los 2 euros»

Llegamos al final del mes de septiembre y lo hacemos con una nueva preocupación para los conductores. Sabemos que la gasolina y el diésel se han encarecido con fuerza durante las últimas semanas y los dos euros por litro, una cifra que hace no demasiado parecía excepcional, ya aparecen en los surtidores de numerosas estaciones de servicio. La media nacional todavía está algo por debajo, pero llenar el depósito vuelve a suponer un desembolso considerable para cualquier familia que dependa del coche a diario y parece que el encarecimiento podría ir a más según el economista y profesor, Gonzalo Bernardos.

El economista habló hace unos días en Más Vale Tarde, de laSexta, sobre la evolución del petróleo y las consecuencias que podía tener para España en las próximas semanas y su pronóstico fue claro: «Si el Gobierno no lo remedia, me parece que pronto en muchas gasolineras veremos ambos productos por encima de los 2 euros». Y con septiembre llegando a su fin, y con el fin además de la rebaja de 5 céntimos el litro de gasolina, la distancia hasta esa cifra se ha reducido rápidamente.

Gonzalo Bernardos avisa de lo que puede pasar con la gasolina y el diésel

Bernardos puso como ejemplo la subida registrada desde comienzos de mes. Durante su intervención habló de un salto desde los 1,78 hasta los 1,94 euros y señaló que el problema no se encontraba únicamente en España. Y es que no podemos olvidar que buena parte de lo que pagamos al llenar el depósito depende de lo que sucede más allá de nuestras fronteras y, especialmente, de la cotización del petróleo y es que el Brent se mantiene por encima de los 100 dólares por barril.

Ayer martes 29 de septiembre cotizaba en el entorno de los 106 dólares, muy lejos de los precios que se registraban antes de que aumentaran las tensiones en Oriente Próximo. Y esa subida acaba trasladándose, con mayor o menor rapidez, al precio final de los carburantes, de modo que el experto está convencido que puede que la situación vaya a peor e incluso llegó a plantear que el Brent podría alcanzar los 120 dólares si continúan los problemas actuales. Es un escenario posible, no una cifra asegurada, y dependerá de cómo evolucione el suministro durante las próximas semanas.

Qué está ocurriendo con el petróleo

Una de las claves está en el estrecho de Ormuz. Bernardos se refirió a las restricciones al tránsito por este paso, fundamental para las exportaciones de petróleo de Oriente Próximo. También mencionó las dificultades de Arabia Saudí para sacar parte de su producción y la menor actividad de las refinerías rusas. El mercado, no obstante, ha cambiado en las últimas semanas, con exportaciones de crudo de Oriente Próximo aumentando durante septiembre y Arabia Saudí que ha conseguido elevar sus envíos. Sin embargo, esa pequeña recuperación no ha sido suficiente para devolver el mercado a la situación previa y siguen existiendo problemas logísticos que encarecen el transporte.

Bernardos habló además de las dificultades que estaban atravesando las instalaciones saudíes y aseguró que el país ya había comunicado a dos refinerías europeas que no les suministraría crudo en octubre. Y todo esto llega además cuando se acerca el invierno, una época en la que las necesidades energéticas aumentan y el gas natural vuelve a cobrar especial importancia.

Fin de la rebaja en el combustible

El calendario añade otro elemento a tener en cuenta ya que las medidas extraordinarias adoptadas para aliviar el coste de los carburantes durante septiembre tienen como fecha límite hoy miércoles 30 de septiembre. Entre ellas se encuentran rebajas temporales relacionadas con la fiscalidad de los combustibles y ayudas dirigidas a determinados profesionales. El Gobierno había diseñado un sistema progresivo que permitía adaptar parte de las medidas a la evolución de los precios.

Bernardos cree que el Ejecutivo debería actuar si el combustible continúa subiendo. Durante su intervención defendió la posibilidad de recurrir a subvenciones o a reducciones temporales de impuestos para evitar que el incremento termine afectando con mayor intensidad a los hogares. El problema, además, va bastante más allá de pagar unos euros más al llenar el depósito. Cualquier subida importante de los carburantes repercute en el transporte de mercancías y eleva los costes de empresas y autónomos. Y como ya sabemos, y estamos experimentando, una parte de ese gasto puede acabar reflejándose después en los precios que paga el consumidor.

La siguiente preocupación de Bernardos son los alimentos

El economista también ha puesto el foco en la cesta de la compra. Si el petróleo mantiene precios elevados durante un periodo prolongado, el coste de producir y transportar alimentos puede aumentar. Y eso añadiría presión a una inflación que ya preocupa por el efecto que tiene sobre el bolsillo de los hogares. Además, tampoco descarta consecuencias para el conjunto de la economía europea. Un petróleo mucho más caro durante meses supondría un golpe para países muy dependientes de las importaciones energéticas y podría frenar su crecimiento. En el escenario más complicado, advierte incluso del riesgo de estancamiento o recesión en algunos países.