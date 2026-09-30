Confirmado por el BCE: adiós a los billetes de Euro de siempre, en 2030 llegan los nuevos diseños y lo van a cambiar todo

Los euros que llevamos en la cartera desde hace años tienen los días contados, al menos en lo que se refiere a su diseño. No será mañana ni habrá que cambiar de golpe todos los billetes que tenemos en casa sino que el proceso va para largo, aunque el Banco Central Europeo (BCE) ya ha avanzado que la próxima generación de billetes será muy distinta de la actual. Entre las opciones aparecen personajes como Miguel de Cervantes, Marie Curie o Beethoven, pero también aves y paisajes europeos.

El último paso se ha dado este mes de septiembre. El BCE acaba de cerrar la consulta abierta para conocer qué opinan los ciudadanos sobre los diseños que habían llegado a la fase final. La respuesta ha sido mucho mayor de lo esperado: 9,96 millones de personas participaron entre el 23 de julio y el 21 de septiembre. Y ahora queda la decisión del Consejo de Gobierno y después vendrá la parte menos visible, pero también más lenta: preparar los billetes para que puedan imprimirse y utilizarse con normalidad.

Adiós a los billetes de Euro de siempre, en 2030 llegan los nuevos diseños

No es frecuente que casi diez millones de personas participen en una consulta sobre el aspecto del dinero. En esta ocasión ocurrió. Según las cifras facilitadas por el BCE, las respuestas equivalen aproximadamente al 2,6% de la población de la zona euro y dos tercios llegaron de menores de 35 años. España tuvo bastante peso en la consulta con más de 923.000 personas que participaron antes de que el plazo terminara el pasado 21 de septiembre.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, se ha referido precisamente a esa elevada respuesta. «Esta cifra asombrosa demuestra el gran interés que tienen los europeos por sus futuros billetes», afirmó después de conocerse los datos. Eso no quiere decir que la propuesta más votada vaya directamente a la imprenta. La encuesta forma parte de un proceso más amplio y el Consejo de Gobierno deberá estudiar también las recomendaciones realizadas por el jurado independiente y las cuestiones técnicas de cada propuesta.

La decisión está prevista para finales de 2026. A partir de ahí todavía quedarán varios años de trabajo antes de que podamos encontrarnos uno de esos euros nuevos al sacar dinero de un cajero.

Cervantes puede terminar en el billete de 50 euros

Aquí llega probablemente la parte más curiosa para España. Una de las opciones coloca a Miguel de Cervantes en el billete de 50 euros. El escritor forma parte de la temática denominada «Cultura europea», que utiliza personajes conocidos para representar distintas disciplinas y etapas de la historia del continente. No está solo. María Callas aparece vinculada al billete de 5 euros; Ludwig van Beethoven, al de 10; Marie Curie, al de 20; Leonardo da Vinci, al de 100, y Bertha von Suttner, al de 200.

El cambio respecto a los billetes actuales sería fácil de reconocer. Los euros que utilizamos ahora recurren principalmente a ventanas, puertas y puentes relacionados con diferentes estilos arquitectónicos. No son monumentos reales concretos pero con esta propuesta, en cambio, pasaríamos a ver rostros perfectamente identificables. Además, los reversos también tendrían contenido cultural. Escuelas, universidades, bibliotecas, museos y otros espacios compartidos acompañarían a los personajes elegidos para cada valor.

Aves y ríos, la alternativa a los personajes históricos

A pesar de lo llamativo de contar con personajes destacados de la cultura, no podemos decir que tengan un luar asegurado un sitio en nuestros bolsillos. La otra temática que sigue compitiendo se llama «Ríos y aves» y prescinde de escritores, científicos, músicos y artistas para mirar hacia los paisajes naturales de Europa. En ella aparece el treparriscos en el billete de 5 euros y el martín pescador común en el de 10. El abejaruco europeo ocuparía el de 20 y la cigüeña blanca, el de 50. Para los valores más altos se han elegido la avoceta común, en los 100 euros, y el alcatraz atlántico, en los 200. Cada ave está acompañada por paisajes relacionados con los ríos y ecosistemas europeos. En la otra cara aparecen distintas instituciones de la Unión Europea, entre ellas el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el BCE o el Tribunal de Justicia.

Las diez propuestas que los ciudadanos han podido valorar son el resultado de una selección bastante más amplia. Al concurso inicial se presentaron más de 1.200 diseñadores gráficos de los países de la Unión Europea.

Los billetes actuales no dejarán de valer en 2030

Que los nuevos diseños empiecen a circular a comienzos de la década de 2030 no significa que los euros actuales caduquen cuando llegue ese momento. El BCE prevé una introducción gradual. Los nuevos irán apareciendo poco a poco mientras los que utilizamos hoy continúan siendo válidos. No habrá, por tanto, una fecha en 2030 en la que sea necesario acudir al banco para cambiar de golpe todo el efectivo guardado. Tampoco es la primera renovación del euro. La primera serie comenzó a circular en 2002 y en 2013 empezó a llegar la serie Europa, que incorporó cambios de diseño y nuevas medidas de seguridad.

Ahora se prepara otro salto. Además de renovar la imagen, el BCE quiere aprovechar el proceso para introducir avances que dificulten las falsificaciones, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad visual y conseguir billetes más duraderos y con un diseño completamtente renovado.