Envolver billetes de dinero en efectivo con papel de aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Aunque a priori pueda sonar como una práctica extravagante, tiene todo el sentido del mundo. Quienes siguen teniendo al dinero en efectivo como su forma de pago predilecta, suelen buscar distintos métodos para conservar los billetes en buen estado y evitar su deterioro.

Y para casi todos los aspectos de la vida, existe un truco casero que se ha popularizado en los últimos años: envolver el dinero en papel de aluminio para su correcta conservación. Y, aunque no es una solución infalible, varios expertos aseguran que este material actúa como una barrera adicional frente a cualquier agente que pueda deteriorar los billetes.

¿Sirve realmente envolver el dinero en papel de aluminio?

No existe una base científica que respalde este argumento, pero sí es cierto que el papel de aluminio puede ser de gran ayuda para la protección de los billetes ante la humedad, cambios de temperatura o exposición a la luz, que a largo plazo podría afectar al estado del efectivo almacenado.

Al igual que se hace con la comida, muchas personas han empezado a implementar este método para su correcto almacenamiento durante largos períodos en los que no se vaya a hacer uso del dinero, especialmente si se trata de billetes grandes. Lógicamente, el papel de aluminio pierde sus propiedades protectoras si el efectivo se conserva en lugares que lo puedan deteriorar.

Para una correcta conservación, los expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos:

Evitar doblarlos numerosas veces

Guardarlos en un lugar seco, fresco y lejos de la luz solar

Mantenerlos alejados de zonas húmedas

Comprobar que los billetes se mantienen secos

Siguiendo estos consejos, nos aseguramos de que el papel de aluminio cumple con la función deseada.

Desventajas del papel de aluminio

Aunque en España y en las redes sociales pensamos que el papel de aluminio es infalible y protege ante todo, no es la solución definitiva en cualquier tipo de situación, ya que pierde su efecto ante inundaciones o incendios.

Otras alternativas para guardar dinero en efectivo de forma fiable son: