Según la psicología, si siempre que estás en sitios públicos te sientas lejos de otras personas no eres antipático, sólo tienes estos rasgos de personalidad

Cuando se coge el transporte público, se asiste a un evento o se espera en una sala de hospital, siempre se ven personas que prefieren sentarse lejos del resto o dejan algún asiento de separación entre medias. La primera impresión es que son gente tímida, antipática o que no se sienten cómodos próximos a desconocidos. Pero los psicólogos difieren de estas teorías.

Esta situación es muy frecuente en muchos ámbitos, como hemos mencionado. Siempre hay alguien que se coloca apartado de quienes le rodean. Todo comportamiento tiene un porqué y sentarse alejado no iba a ser menos. Debido a este fenómeno, los expertos en salud mental han realizado investigaciones para comprender las razones de este patrón de comportamiento.

Esto es lo que dice la psicología

Según el portal especializado Psychology Today, este comportamiento puede ser un indicio de introversión. Este rasgo de las personas consiste en orientar su energía e interés hacia el propio mundo interior de las emociones y pensamientos.

Esto no quiere decir que una persona introvertida sea antisocial. Todo lo contrario, puede ser una manera sobresaliente de comunicarse y forjar grandes vínculos, aunque prefieren hacerlo en ambientes conocidos donde se sientan cómodos y tranquilos. Por consiguiente, la percepción de que dichas personas son tímidas es desacertada.

Según los expertos en psicología, la timidez viene ligada al miedo, la ansiedad y los nervios al hablar ante un público desconocido, rasgos que no tienen por qué compartir con los introvertidos.

Por otro lado, Frank T. McAndrew, profesor de Psicología en Knox College, expuso que quienes se sienten apartados de la gente sienten mayor seguridad y tienen un mayor control de lo que ocurre en su entorno. Su nivel de concentración es mejor, encuentran más relajación y evitan que les interrumpan. En resumen, disfrutan de una experiencia cómoda y privada.

Otros estudios apuntan en otra dirección

Determinadas investigaciones señalan que sentarse lejos de los demás puede consistir en un método para recargar su energía emocional. Muchas personas agotan parte de su fuerza mental bregando con otras en su día a día, por lo que distanciarse en espacios públicos les otorga la paz que necesitan. En definitiva, preferir sentarse solo no es un síntoma de trastorno mental, ya que esta conducta no define la personalidad de la persona.