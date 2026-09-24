Confirmado por la AEMET: el calor tiene los días contados en España y llega un frente de lluvias y tormentas que va a dejar diluvios en estas zonas

Con la entrada del otoño, las altas temperaturas se mantienen hasta final de semana. Aunque este episodio se pronuncia como el último, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa que llegará un frente que traerá consigo precipitaciones y un descenso térmico de las temperaturas en varias zonas del país. Por lo tanto, al final de semana e inicios de la siguiente se producirá un cambio notable, sobre todo en los termómetros.

El nuevo frente

El cambio de tiempo entrará con un frente atlántico que traerá lluvias y provocará un notable descenso de las temperaturas en algunos puntos de la Península. Estas precipitaciones serán claves en la zona del norte y oeste peninsular, pero su alcance y cantidad dependerán de la evolución de la situación meteorológica de los próximos días.

Al mismo tiempo, la AEMET señalaba que la semana correspondiente a la entrada del otoño, del 21 al 27 de septiembre, estaría marcada por temperaturas propias de los meses de verano, llegando a los 32 y 34 grados en amplias zonas de España.

La excepcionalidad de septiembre

La AEMET aclara que este trimestre de verano ha sido el más cálido en España desde el año 1869, destacando que las condiciones propias de estas temperaturas se han ido alargando hasta finales de septiembre. Así que, este mes finalizará con altas temperaturas y el próximo llegará con un frente cuyo protagonista serán las precipitaciones.

El cambio del tiempo

El tiempo comenzará a cambiar a partir de este fin de semana con la entrada de aire más fresco y el aumento de la inestabilidad de las temperaturas. A su vez, la AEMET ha decretado que para el periodo del 28 de septiembre al 4 de octubre las temperaturas serán más superiores que las habituales en esta época del año y que el calor irá desapareciendo en España progresivamente. La ayuda de este nuevo frente pondrá fin a las jornadas veraniegas de este final de mes e introducirá cambios notables propios del otoño.