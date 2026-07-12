Ni introvertido ni extrovertido: qué es un «otrovertido» y por qué la psicología habla cada vez más de este perfil

Un otrovertido es una nueva forma de definir a aquellos que no se puede encasillar entre lo que se considera introvertido o extrovertido. Es un punto intermedio que deberemos empezar a cuidar la lengua de tal forma que nos hace descubrir la esencia delo que llevamos dentro. Nos expresamos, descubrimos la forma de hablar y de sentir desde un punto de vista en el que todo es posible. Sin duda alguna deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que serán esenciales en unas jornadas en las que cada gesto cuenta.

La manera en la que nos expresamos puede decir mucho más de lo que tenemos dentro y de lo que vamos a conseguir expresar. La psicología parece que sabe muy bien qué es lo que podremos empezar a tener en mente, en estos días en los que realmente cada novedad puede contar. Es momento de saber la manera de expresarnos desde un punto de vista muy diferente. Con una palabra que puede ser diferente a todas las demás y que quizás hasta ahora no habíamos escuchado nunca, nada más y nada menos que otrovertido.

La psicología habla cada vez más de este perfil

Cada vez más de este perfil nos descubre un extra de buenas sensaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Una palabra que hace que sea más sencillo conocer una transformación que puede ser clave y que quizás hasta ahora no sabíamos.

Es momento de saber la manera de expresarnos que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Este tipo de elementos que pueden acabar, siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Un cambio que, sin duda alguna podremos empezar a tener en consideración.

Este perfil que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. La manera de expresarnos tiene mucho que decir y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

La expresión es una manera de decir lo que realmente puede acabar pasando en estos días. Una situación que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, son una manera de expresar lo que tenemos por delante.

Qué es un «otrovertido» y por qué la psicología habla cada vez más de este perfil

Otrovertido una palabra que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración o que quizás hasta ahora no sabíamos ni que existía. La psicología cada vez tiene más palabras para definir conceptos que hasta ahora nadie hubiera imaginado.

Los expertos de Science et Vie nos explican en un reciente artículo que: «Durante décadas, la psicología popular ha clasificado a los individuos en dos grandes familias: los introvertidos, que se recargan en la soledad, y los extrovertidos, que prosperan en contacto con los demás. Esta dualidad ha estructurado muchos manuales, pruebas de personalidad y discusiones de oficina. Sin embargo, este modelo deja de lado un tipo de funcionamiento más discreto, menos conocido, pero profundamente distinto.

El psiquiatra neoyorquino Rami Kaminski ofrece una nueva lectura de esta cartografía interior. Después de más de cuarenta años de práctica, notó un perfil recurrente en sus pacientes. También lo encontró en su propia experiencia. Estas personas no se sienten cerradas sobre sí mismas ni se sienten atraídas por la vida en grupo. Sin embargo, siguen siendo impermeables a la dinámica colectiva. Para describirlos, eligió un término específico: los otrovertis. Según él, todos nacemos con esta tendencia a no querer fusionarnos con el grupo. Sin embargo, esta disposición natural es rápidamente sofocada por las normas sociales impuestas desde la infancia».

Siguiendo con la misma explicación: » Este nuevo término, inspirado en la palabra española “otro” que significa “otro”, designa a personas que no sienten la necesidad ni el deseo de ajustarse a los rituales, las normas o las pertenencias colectivas. Ni solitarias ni marginales, simplemente viven a un ritmo interior independiente, según el Otherness Institute, fundado por Kaminski. La mirada puesta en los otrosvertis a menudo está sesgada por ideas preconcebidas. Debido a que no se integran fácilmente en las comunidades clásicas (clubes, empresas, grupos sociales o religiosos), pueden ser vistos como distantes, incluso arrogantes. Sin embargo, estos perfiles suelen ser cálidos, presentes, divertidos, pero simplemente más cómodos en las relaciones individuales que en la euforia colectiva».

Una manera de incluir una palabra nueva que puede representar un nuevo perfil y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado estos cambios que hasta el momento no sabíamos que podrían acabar siendo una realidad. Los que van en contra de lo establecido o no quieren saber qué es lo que les hace tan especiales, se quedarán al margen de lo que dice el sistema.