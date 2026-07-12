Cómo eliminar las manchas amarillas de las almohadas: el truco infalible con sólo este ingrediente que tienes en casa

Este truco infalible con elementos que tienes en casa puede ayudarte a eliminar las manchas amarillas de las almohadas. En especial en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar de darnos una almohada como el primer día. Ese color blanco que acaba casi desapareciendo en unos días en los que quizás tocará conocer qué es lo que puede pasar en breve, son días de apostar claramente por este tipo de elementos que serán esenciales.

Este truco con ingredientes que tienes en casa puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la limpieza cobra protagonismo. Estaremos a la espera de un giro radical que sin duda alguna nos dará este plus de buenas sensaciones que necesitamos. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y algo tan importante como nuestra almohada puede tener un color del todo inesperado. El sudor de estos días es un elemento que puede darle una tonalidad que nadie desearía en unos días en los que tocará estar pendientes de cada uno de nuestros gestos.

Las manchas amarillas de las almohadas tienen los días contados

El calor de estos días es un factor determinante a la hora de ver la tonalidad de las almohadas cambiar por completo. De ese color blanco intenso a un giro radical que puede verse llegar con un elemento que realmente puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

No es suciedad, sino que simplemente por la noche el cuerpo emite determinados elementos que afectan por completo a nuestra almohada o colchón. Pero la almohada acaba levándose la peor parte en cuanto a fluidos se refiere, esas lágrimas que pueden llegar de noche y esa baba que puede caer cuando estamos muy cansados.

Dormir bien tiene sus problemas, pero no es lo único que deberemos tener en cuenta a la hora de descubrir la esencia de un elemento que debe estar lo mejor posible. Hay pocas experiencias o recuerdos más beneficiosos que tener la almohada en perfectas condiciones o acostarse en una cama limpia o recién lavada.

Esta parte de la casa necesita un toque de atención extra. Si no quieres comprar una almohada cada vez que aparecen las manchas amarillas, te proponemos un truco para conseguir que desaparezcan.

Este es el truco infalible con un ingrediente que tienes en casa

Un ingrediente que tienes en casa es suficiente para hacer realidad este truco infalible. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán a la hora de conseguir una limpieza extraordinaria en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Climprofesional nos explican el proceso definitivo para acabar con las manchas amarillas de la almohada en un abrir y cerrar de ojos en casa y con un solo ingrediente:

PASO 1. Separa la funda y trátala aparte. Antes de tocar la almohada, retira la funda protectora si la tiene. Lávala con normalidad y, si es blanca, añade un blanqueador de ropa o percarbonato sódico al programa de lavado. Método completo para almohadas lavables (fibra sintética o plumas)

PASO 2. Remojo previo. Llena la bañera o un barreño grande con agua tibia (no muy caliente aún) y sumerge la almohada por completo. Asegúrate de que no quede aire por atrapado en el relleno. Déjala ahí durante 30 minutos para aflojar la mancha antes del tratamiento.

PASO 3. Pretratamiento de la macha. Prepara 3 cucharadas de bicarbonato, 2 cucharadas de oxígeno activo y agua tibia. Remueve hasta conseguir una pasta homogénea. Luego, aplícala con las zonas amarillentas con un paño y deja actuar entre 30 y 60 min. Funciona porque: el bicarbonato actúa como abrasivo suave y absorbente, mientras que el oxígeno activo del quitamanchas oxida y descompone el pigmento amarillo sin dañar la fibra. Si tu almohada admite lavadora (comprueba siempre la etiqueta), lávala en un programa de agua caliente, idealmente entre 50°C y 60°C: la temperatura ayuda a disolver la grasa corporal acumulada, que el agua fría no elimina del todo.

PASO 5. Revisión y segundo frotado si es necesario. Antes de secar, comprueba la zona tratada con la almohada aún húmeda (las manchas se ven con más claridad en mojado). Si queda rastro amarillo, repite el pretratamiento del paso 3 sobre la zona concreta y vuelve a aclarar a fondo. Frotar con un cepillo de cerdas suaves ayuda a desprender los últimos restos sin dañar la fibra.

PASO 6. Secado completo. Seca al aire libre y a ser posible al sol: la radiación UV potencia el efecto blanqueante de forma natural. Si usas secadora, programa un ciclo de calor suave y detén la máquina cada 20-30 minutos para airear y voltear la almohada manualmente