Ni agua ni limón: el sencillo truco en el que coinciden los chefs para cocinar las mejores almejas a la marinera

Las almejas a la marinera son uno de esos platos que nunca pasan de moda. Esta receta tradicional, con pocos ingredientes y una elaboración relativamente sencilla, demuestra que, cuando la materia prima es buena, no hace falta complicarse para conseguir un resultado espectacular. Eso sí, hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

Precisamente ahí es donde coinciden algunos de los cocineros más reconocidos del país. Tanto Alberto Chicote como Martín Berasategui defienden que el éxito de unas buenas almejas a la marinera depende de respetar el producto, controlar los tiempos de cocción y evitar errores muy habituales en las cocinas domésticas.

El truco de los chefs para conseguir una salsa a la marinera con más sabor

Los chefs coinciden en que hay tres elementos que no deberían faltar en unas auténticas almejas a la marinera: una cucharadita de pimentón dulce, un vaso de vino blanco y una guindilla. Esta combinación aporta profundidad, equilibrio y ese característico color rojizo que distingue a este plato.

El pimentón desempeña un papel especialmente importante. Alberto Chicote ha explicado en distintas ocasiones que es el responsable de aportar un ligero matiz ahumado que enriquece la salsa. Sin embargo, también advierte de uno de los errores más frecuentes: dejar que se cocine demasiado tiempo.

Cuando el pimentón se quema, desarrolla un sabor amargo que estropea el sofrito elaborado con ajo y cebolla, la base sobre la que se construye todo el guiso. Por eso debe incorporarse justo antes del vino blanco y removerse apenas unos segundos antes de desglasar la sartén.

Los ingredientes que marcan la diferencia en las almejas a la marinera

Aunque la receta admite pequeñas variaciones según la zona o la tradición familiar, la base apenas cambia. Aceite de oliva virgen extra, ajo, cebolla y perejil forman el punto de partida de una salsa que debe acompañar al marisco sin ocultar su sabor.

En el caso de Martín Berasategui, su receta, según El Diario Vasco, incorpora una guindilla desde el inicio de la preparación para que el sabor picante se integre de forma suave durante toda la cocción.

Otro aspecto importante es el espesor de la salsa. La receta clásica utiliza una cucharada de harina para ligarla, aunque algunos cocineros actuales prefieren emplear maicena para conseguir una textura más ligera y fina.

Sea cual sea la opción elegida, hay un ingrediente imprescindible: el vino blanco. Además de aportar aroma y frescura, permite desglasar el fondo de la cazuela y recuperar todos los sabores concentrados que se generan durante el pochado de las verduras, consiguiendo una salsa mucho más intensa.

Ni agua ni limón: el error que los chefs recomiendan evitar en esta receta

Uno de los consejos en los que más insisten los expertos tiene que ver con la cocción de las almejas. En muchas casas todavía existe la costumbre de añadir agua, caldo o incluso un chorro de limón para facilitar que se abran.

Las almejas deben abrirse únicamente con el vapor que generan ellas mismas al cocinarse con la cazuela tapada.

De esta forma conservan todo su jugo natural y liberan un líquido cargado de sabor marino que enriquece la salsa. Si se añade agua, ese sabor se diluye y el resultado pierde intensidad. En el caso del limón, su acidez puede imponerse al vino blanco y alterar el equilibrio del conjunto.

Antes de llegar a ese punto hay un paso que nunca debe pasarse por alto: la limpieza. Las almejas deben permanecer durante un tiempo en agua fría con sal para expulsar toda la arena que puedan contener. Es un gesto sencillo, pero fundamental para evitar una mala experiencia gastronómica.