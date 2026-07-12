Incendio de Los Gallardos, en directo: última hora del fuego en Almería, los desaparecidos y la evolución de las llamas hoy

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) continúa activo este domingo 12 de julio, aunque su evolución es favorable tras una mejora de las condiciones meteorológicas. El balance provisional se mantiene en 12 fallecidos y 18 heridos, cinco de ellos graves. Es el incendio más grave registrado en España en lo que va de siglo.

El incendio de Los Gallardos mantiene estabilizado su perímetro en torno a las 6.600 hectáreas calcinadas. Más de 500 efectivos del Plan INFOCA, la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y distintos cuerpos de seguridad trabajan sobre el terreno para extinguir los focos que permanecen activos y evitar posibles reactivaciones.

El incendio más mortífero del siglo sigue sin estar controlado

El incendio forestal de Los Gallardos se ha convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales. Aunque el fuego todavía no se da por controlado, la bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y la disminución del viento permiten a los equipos de extinción consolidar el perímetro y avanzar hacia su estabilización definitiva.

Regresan los primeros evacuados mientras continúa la investigación

La evolución favorable del incendio permite el regreso progresivo de cientos de vecinos desalojados y la reapertura de la autovía A-7, aunque algunas zonas permanecen bajo vigilancia y con restricciones. Paralelamente, la Guardia Civil continúa la identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN y mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio, después de que Endesa haya descartado que el tendido eléctrico señalado inicialmente perteneciera a una línea con suministro eléctrico.