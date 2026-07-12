Konaté responde al dardo de Lamine Yamal: «No hay que tener miedo de nadie»

Lamine Yamal ha puesto un poco de picante a la previa de la semifinal del Mundial. El jugador señaló que si alguno de los equipos debía estar asustado, debería ser Francia, ya que ya les habían ganado en la Eurocopa. Durante una comparecencia en Boston, Ibrahima Konaté deja clara la postura de los galos: «No hay que tener miedo de nadie».

El central considera que las palabras del extremo buscan agitar al vestuario, aunque asegura que ante un duelo así no van a prestar atención a este tipo de declaraciones: «Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este».

No es la primera vez que Lamine Yamal se encarga de aumentar la expectación de un partido. El jugador muestra una gran seguridad y no se suele morder la lengua, aunque en alguna ocasión ha quedado señalado tras no llevarse la victoria prometida. Algunos de los casos más conocidos son la eliminatoria de Champions frente al Inter de Milán, precisamente en semifinales, o el famoso Clásico frente al Real Madrid.

Konaté recalca destaca que cualquier jugador puede opinar libremente con el micrófono, aunque insiste en que no tendrá un impacto sobre el equipo: «Él puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros».

Sobre su fichaje por el Real Madrid

La respuesta del central a Lamine Yamal ya anticipa lo que será un duelo habitual cuando se dispute El Clásico. El francés no oculta sus ganas de debutar en el Santiago Bernabéu: «Es el club más grande de la historia. Es un club excepcional. ¿Y cómo lo vivo? Es un sueño. Pero al mismo tiempo resulta extraño porque, hasta que no te pones esa camiseta, creo que realmente no terminas de darte cuenta de lo que significa».

Todo está preparado para la semifinal del Mundial 2026. España y Francia se verán las caras el martes 14 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente vienen de sufrir frente a Bélgica, pero con un Mikel Merino en plena forma. Por su parte, los de Didier Deschamps se impusieron a Marruecos con un 2-0 contundente.