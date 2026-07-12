Sánchez acusa a Rajoy de «avergonzar a España con su xenofobia» por su comentario sobre la selección francesa

Pedro Sánchez ha acusado a Mariano Rajoy de avergonzar a España en un mensaje a través de sus redes sociales en el que reacciona a un comentario del ex presidente del Gobierno sobre la selección francesa. El antiguo militante del PP, en una columna en El Debate, expuso que «Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses», refiriéndose al rival de los españoles en la semifinal del Mundial 2026 del próximo martes en Dallas.

Su comentario, en el que habla del gran número de jugadores franceses con procedencia extranjera, ha generado todo tipo de reacciones. La más sonada ha sido la del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tacha a Rajoy de xenófobo y pide «que gane el mejor y pierda el racismo» en el Francia-España.

«Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo», escribió Sánchez en su cuenta oficial de X.

Sánchez responde a Rajoy

Además, el líder del PSOE adjunta una información que hace referencia a los políticos de la izquierda francesa que también han condenado las palabras de Rajoy. Laurent Nuñez, ministro de Interior galo, las calificó de «absolutamente inaceptables» en una entrevista en BFM TV, mientras que la Embajada de Francia en España sostuvo que «todos los jugadores de la selección francesa son franceses» y que, «de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia».