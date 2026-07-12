Sánchez acusa a Rajoy de «avergonzar a España con su xenofobia» por su comentario sobre la selección francesa
El presidente del Gobierno reacciona a la columna del ex político del PP en 'El Debate'
Le tacha de xenófobo y pide para el partido del próximo martes "que gane el mejor y pierda el racismo"
La reflexión de Jorge Valdano para que España gane a Francia
Pedro Sánchez ha acusado a Mariano Rajoy de avergonzar a España en un mensaje a través de sus redes sociales en el que reacciona a un comentario del ex presidente del Gobierno sobre la selección francesa. El antiguo militante del PP, en una columna en El Debate, expuso que «Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses», refiriéndose al rival de los españoles en la semifinal del Mundial 2026 del próximo martes en Dallas.
Su comentario, en el que habla del gran número de jugadores franceses con procedencia extranjera, ha generado todo tipo de reacciones. La más sonada ha sido la del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tacha a Rajoy de xenófobo y pide «que gane el mejor y pierda el racismo» en el Francia-España.
«Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo», escribió Sánchez en su cuenta oficial de X.
Sánchez responde a Rajoy
Además, el líder del PSOE adjunta una información que hace referencia a los políticos de la izquierda francesa que también han condenado las palabras de Rajoy. Laurent Nuñez, ministro de Interior galo, las calificó de «absolutamente inaceptables» en una entrevista en BFM TV, mientras que la Embajada de Francia en España sostuvo que «todos los jugadores de la selección francesa son franceses» y que, «de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia».
Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de «resbalones racistas repetidos» e «insoportables», y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda «todas las acciones legales posibles» contra las declaraciones del ex presidente español.
Durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el ex de PP dedica un espacio semanal al análisis de la selección española en el torneo. Tras su victoria contra Bélgica y el pase a semifinales, escribió acerca de la selección francesa y de la importancia en el equipo de Didier Deschamps de la importancia de sus jugadores con raíces africanas.