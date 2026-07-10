Mikel Merino toca el cielo con España: «Todavía no me lo creo»

Mikel Merino vuelve a vestirse de héroe con España. El jugador del Arsenal marcó el 2-1 definitivo justo antes de llegar al minuto 90, una acción que recuerda inevitablemente a la de los cuartos frente a Portugal. La Roja alcanza su segunda semifinal de su historia en un Mundial.

Hay futbolistas que parece que tienen una relación especial con este tipo de momentos. En las declaraciones a pie de campo, el centrocampista admite que no esperaba tener una segunda aparición estelar consecutiva: «Pues bueno, ¿cómo voy a estar?, Feliz, no me lo creo todavía. Parece que las casualidades no existen y si entras preparado te vuelve a caer, o sea que nada, súper feliz y encantado de la vida».

España da un paso clave en el Mundial y ya solo quedan dos partidos para conseguir la segunda estrella. Mikel Merino : «Es un partido de tú a tú, en un partido de semifinales no se podía esperar otra cosa más que dos equipos de élite. Vamos con mucha hambre y con muchas ganas a por Francia».

El partido arrancó con tensión entre ambos equipos, pero con el dominio de la posesión para los de Luis de la Fuente. El gol de Fabián Ruiz rompió por completo el partido, el centrocampista del PSG consiguió pescar un despeje de Thibaut Courtois. En el mejor momento del equipo, un cabezazo de Charles de Ketelaere ponía las tablas justo antes del descanso.

Luis de la Fuente volvió a ser protagonista con los cambios. Dejar a Pedri fuera del 11 inicial fue clave para el primer tanto de Fabian. Además, volvió a confiar en Mikel Merino desde el banquillo, una fórmula que parece ser una garantía de éxitos. el entrenador tendrá que sacar conclusiones de cara a la alineación de las semifinales.

España ya espera a Francia

Las lesiones han vuelto a tener un protagonismo notorio. La baja de Thibaut Courtois en la segunda parte fue un golpe muy duro para los belgas, muy similar al caso de Portugal con Nuno Mendes. Pau Cubarsí supo aprovechar a la perfección la entrada de Senne Lammens. El defensa del Barcelona probó suerte desde lejos y provocó el rechace que terminaría en el segundo gol.

El equipo podrá celebrar hoy, pero tendrán que prepararse desde ya para las semifinales frente a Francia. El partido se disputará el martes 14 de julio a las 21:00 horas. Los galos llegan al choque en plena forma tras ganar a Marruecos 2-0, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.