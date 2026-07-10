Mikel Merino vuelve a salvar a España con otro gol de nueve en el 88 contra Bélgica

Mikel Merino volvió a ser el héroe de España con otro gol de nueve en el minuto 88 para darle la victoria a la Selección española contra Bélgica y meter a los de Luis de la Fuente en semifinales de un Mundial por segunda vez en toda su historia. El pamplonica volvió a entrar al campo en los minutos finales y aprovechó un rechazo de Lammens tras un fortísimo disparo de Cubarsí.

Luis de la Fuente volvió a apostar por Mikel Merino sacándolo en el terreno de juego en el 86 para ganar a Bélgica y evitar una prórroga. Y le volvió a salir bien. A los dos minutos volvió a marcar el gol que gritó toda España.

Otra vez Mikel. Otra vez Merino. Otra vez héroe de España con un gol en el 88 que tumba a Bélgica y mete a la Selección por segunda vez en una semifinal de un Mundial. Un gol para la historia de todo nuestro país.

El gol empezó con un fortísimo disparo de Pau Cubarsí desde la frontal que despejó como pudo Lammens, que poco antes había salido por un Courtois lesionado que se marchó del campo entre lágrimas. Su rechazo se quedó muerte en el área pequeña y Merino llegó como el más listo de la clase para marcar un gol que es historia.