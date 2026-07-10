Courtois se lesiona ante España y abandona el partido entre lágrimas

Thibaut Courtois dejó una de las imágenes más duras de estos cuartos de final del Mundial. El guardameta del Real Madrid, que estaba sosteniendo a Bélgica con una actuación extraordinaria ante España, tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas en el minuto 71 tras sufrir una lesión muscular. El portero no pudo contener la emoción cuando comprendió que no podía continuar y fue sustituido por Senne Lammens.

Hasta ese momento, Courtois estaba siendo, una vez más, el gran salvador de los Diablos Rojos. España dominaba el encuentro, acumulaba ocasiones y había sometido a Bélgica durante buena parte del partido, pero el guardameta madridista mantenía con vida a su selección con varias intervenciones de muchísimo mérito. Lamine Yamal y Dani Olmo se encontraron con sus reflejos en varias ocasiones y sólo el tanto de Fabián Ruiz había conseguido superar al mejor portero belga.

Todo cambió mediada la segunda parte. Tras un estiramiento para despejar un balón peligroso dentro del área, Courtois sintió un fuerte pinchazo muscular y se fue inmediatamente al suelo. Las asistencias médicas entraron con rapidez, pero el portero entendió enseguida que su partido había terminado. Se cubrió el rostro mientras rompía a llorar, consciente de que tenía que abandonar el encuentro más importante del Mundial para Bélgica has el momento. Entre los aplausos del estadio y el consuelo de sus compañeros, el belga abandonó el césped con evidentes dificultades para caminar, dejando su sitio a Lammens.

La lesión supuso un golpe durísimo para Bélgica, que perdía a su líder en el momento de mayor sufrimiento. Courtois había vuelto a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, pero el fútbol volvió a enseñarle su cara más cruel. Después de sostener a su selección durante más de una hora, una lesión muscular puso punto final a su noche de la forma más dolorosa posible.