Estos son los mejores sitios de tu casa para guardar el dinero que tienes en efectivo, según los expertos

Los expertos saben muy bien cuáles son los mejores sitios de la casa para guardar el dinero que tienes en efectivo. La realidad es que siempre deberemos tener algo de efectivo en casa, para que nada pueda suceder en estos tiempos de cambios en los que quizás un apagón nos deja sin acceso al banco, tal y como vimos hace casi un año. Deberemos estar preparados para todo, aunque también para cosas buenas que pueden suceder.

Ahorrar dinero en casa es algo que puede acabar pareciendo más y más visible en estos tiempos en los que cada euro cuenta. Verlo en vivo y en directo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que quizás queremos empezar a ahorrar como lo hacían antes las abuelas, con una hucha en casa o con un lugar secreto en el que ir dejando el dinero que ganábamos con mucho esfuerzo.

Puedes guardar dinero en casa

Quizás la imagen que nos llega a la mente cuando pensamos en guardar dinero en casa, es esa hucha que puede acabar siendo un reflejo de nuestras ganancias. Pero cuidado, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente guardar dinero en casa no es sólo tener una hucha en casa. Quizás también sea disponer de un lugar bajo la cama para poder mantener siempre controlado este dinero.

Es uno de esos sitios en los que debajo de la almohada quizás nos haga soñar con estos cambios que queremos descubrir de la mano de una situación que podría acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Son tiempos de volver al pasado y de controlar el dinero como hacían las abuelas o madres, directamente en casa. Gestionando cada pago y viendo lo que se va cada semana en comida o en gastos varios que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos saben los mejores sitios donde guardar el dinero

Expertos en seguridad nos pueden indicar los mejores sitios para guardar el dinero, algo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días que corren.

Los expertos de Allianz nos dan algunos consejos para guardar el dinero en casa de la mejor manera posible, evitando cuando robo o al menos, intentándolo:

Instalar falsos enchufes o interruptores: Se trata de una excelente forma de ocultar dinero, ya que los delincuentes difícilmente repararán en ellos.

Libros huecos en la biblioteca: Los ladrones no gastarán tiempo en revisar los libros en una gran estantería.

Dentro de recipientes en la despensa: Una caja de galletas o un bote de café vacío son escondites habituales que pueden pasar desapercibidos para un intruso que trata de robar velozmente.

En el congelador, dentro de una bolsa sellada: Un método poco convencional, pero efectivo.

Debajo de los zócalos del suelo: Si puedes levantar un zócalo, es un escondite excelente que no llamará la atención.

Dentro de un viejo juguete o peluche: Los objetos infantiles pasan desapercibidos porque no suelen asociarse a guardar el dinero.

Detrás de un cuadro con compartimento secreto: Un truco clásico, pero no por ello menos eficiente.

En un tubo de PVC dentro de una tubería falsa: Este escondite destaca por su discreción.

Dentro de una maceta cubierta con tierra falsa.

Entre la ropa de invierno almacenada.

Eso sí, siempre que guardemos dinero, debemos tener al corriente a otra persona de nuestra actuación o dejarlo anotado. Es común en personas mayores guardarlo en casa y olvidarlo por completo después. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo una realidad. El hecho de no poder saber dónde está por falta de memoria o simplemente no poder comunicarse con otra persona, puede acabar en drama.

En especial, si la intención es de acumular una cantidad sustancial de dinero cada mes, es importante disponer de alguien de confianza al corriente. Es una manera de evitar que acabe en la basura, en caso de estar oculto en un lugar que quizás puede parecer seguro ante la visión de unos ladrones, pero un despiste puede hacer que acabe tirado el dinero.

Estos consejos pueden servirte para conseguir el propósito de tener el dinero en casa con total seguridad.